圣座教义部：波多黎各圣山朝圣地始终是朝拜基督的场所

圣座教义部部长费尔南德斯枢机8月1日致函波多黎各卡瓜斯教区主教，对该国圣山朝圣地有关的超自然现象作出澄清及指示。

（梵蒂冈新闻网）“不可否认，‘耶稣的小海伦’（Elenita de Jesús）的形象为波多黎各教会具有巨大的价值，应该激励人完全奉献于天主的国”，然而，‘那些喜爱她的人’的动机应该是：视其为只奉献于天主的典范，避免向她做出敬礼的行为，因为只有耶稣基督的母亲才能受到敬礼。如此能避免因曲解其真正的含义而损害了这个宝藏“。这是圣座教义部部长费尔南德斯（Victor Manuel Fernández）枢机8月1日写给波多黎各卡瓜斯（Caguas）教区莫拉莱斯（Eusebio Ramos Morales）主教信中的内容。该信函获教宗方济各的批准，它是对该国东南部圣山朝圣地以及对生活在19世纪的女教理传道员“耶稣的小海伦”有关超自然现象作出的澄清与指示。

不存在超自然现象

在信函中，费尔南德斯枢机表示，在“非常仔细地阅读了莫拉莱斯主教寄来的文件”后，并考虑到主教“深思熟虑的意见”，为了信友们的信德，认为有必要对圣山朝圣地和所谓的超自然现象作出一个澄清。

因此，费尔南德斯枢机指出：“必须完全避免把‘耶稣的小海伦’的形象与唯一救主、我们的耶稣基督或童贞玛利亚等同起来。面对任何将‘耶稣的小海伦’认作上主或圣母玛利亚的试图，判断的结果只能是不存在超自然现象。‘耶稣的小海伦’不是童贞玛利亚。”

“耶稣的小海伦”活出了仁爱和福音的传报

作出这个澄清后，圣座教义部部长写道，教理传道员“耶稣的小海伦”在圣神的推动下，活出了仁爱和福音的宣讲，并受到了深爱的在天母亲童贞玛利亚的启迪。在天主教信仰受到严重威胁的时刻，她“与受苦的民众同在”。人们称她为“母亲”，因为在她身上看到了这些美德：单纯、基督徒的美德、生活的简朴、灵修、讲授教理的能力。

避免产生混淆的表述

费尔南德斯枢机强调：“‘耶稣的小海伦’对圣母玛利亚怀有强烈的虔敬之情。据说，她请人从西班牙带来一幅童贞圣母圣像；她也建造了几座奉献于圣母的小教堂，并推动敬礼加尔默罗圣母。确实，在她的一生中，我们发现她与受苦的基督耶稣密切契合的特征，并且在她的许多行为举止中，延续了在天之母玛利亚的爱。有人说，她很像圣母玛利亚，也有些人出于过度的虔敬，错误地声称她就是圣母玛利亚。费尔南德斯枢机表示，任何对“耶稣的小海伦”的虔敬表达都必须避免让人觉得她就是童贞玛利亚。”

让圣山朝圣地成为朝拜耶稣基督的场所

枢机指出：“‘耶稣的小海伦’的形象向我们讲述的是对耶稣基督和玛利亚的爱、女性的尊严、慷慨的奉献、投入与淡泊的生活。”

最后，费尔南德斯枢机总结道：“天主愿意我们，避免一切可能造成混淆的事情，愿我们的双耳和心灵转向福音。福音必该日复一日地在圣山上回响，好能使圣山始终是朝拜耶稣基督的一个场所，就如‘耶稣的小海伦’所期望的那样。"

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