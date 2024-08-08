印度病人之痊圣母朝圣地：接纳所有人的母亲

在庆祝病人之痊圣母节之际，圣座教义部部长费尔南德斯枢机致函印度坦贾武尔教区主教，表示：“这个朝圣地的许多灵性果实也惠及前来朝圣的非基督徒。教宗方济各赞赏这信德之所。”

（梵蒂冈新闻网）每年有数百万的朝圣者怀著信德来到印度泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）瓦兰卡尼（Vailankanni）的病人之痊圣母朝圣地，“该圣地结出了许许多多灵性的果实，这让我们认识到天主圣神在那里持续施展的作为”。这是圣座教义部部长费尔南德斯枢机8月1日，在写给印度坦贾武尔（Tanjore）教区坦布拉杰(Sagayaraj Thamburaj)主教信中的内容，该信函获得了教宗方济各的批准。每年9月是病人之痊圣母朝圣地的朝圣期，该朝圣地历史可追溯到16世纪。

天主圣神在非基督徒朝圣者中的行动

枢机在信函中强调，所有这一切“也在许多前来寻求慰藉的非基督徒朝圣者身上体现出来。他们中的一些人获得了疾病的痊愈，许多人找到了平安与希望。无容置疑，圣神也在他们身上施展作为，俯允圣母玛利亚的转祷”。枢机接著指出：“这不应被视为宗教融合或混合的一种形式。朝圣地是圣母玛利亚表达关怀的地方，她接纳所有的人，并向那些前来瞻仰她的人展现上主的爱。那些不能领受天主教圣事的人并没有被拒绝得到“耶稣母亲”的慰藉。

教宗赞赏这信德之所

随后，费尔南德斯枢机写道：“教宗非常重视朝圣信友的热心敬礼，因为他们反应了旅途中教会的美，这个教会寻找圣母怀抱的耶稣，并把自己的痛苦和希望放在圣母的心中。”教宗方济各对这个信德之所表示“极大的赞赏”，在临近该朝圣地九月的盛大庆典之际，特别向瓦兰卡尼的所有朝圣者颁赐他慈父的降福。

圣母的首次显现

根据一个古老的传说，童贞玛利亚在16世纪首次显现给一位送牛奶的男童，请他把牛奶送给她，好让怀中抱著的圣婴喝。这男童爽快地答应了，但他后来发现，当他来到客户那里时，他的容器中的牛奶一点都没少。枢机解释道：“这就是表达慷慨的方式，能够从自己的贫困中分出一些给他人。这是因为，不必拥有很多才能做慷慨的人，圣母玛利亚喜爱她子女们的慷慨。”

玛利亚，众人的母亲的温柔

最后，这位圣座教义部部长指出，藉著圣母玛利亚的转祷，耶稣基督常施展大能，使病人恢复健康。“这不仅关系到身体的健康，还关系到灵魂的健康。因为在圣母玛利亚的像前，我们认识到耶稣基督所有的爱，这爱能治愈我们的悲伤、焦虑和恐惧。如果我们在玛利亚面前停下来，即使是信德与爱的短暂时刻，她母性的目光也会让我们恢复平安。”

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