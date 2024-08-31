佩勒瓦桑的仁慈圣母：一项有益的虔诚敬礼

圣座教义部同意布尔日的总主教对与佩勒瓦桑圣母朝圣地相关的敬礼颁布“没有任何阻碍”法令。1876年，一名贫穷的女佣埃丝特·法盖特称自己看到圣母玛利亚的多次显现。

（梵蒂冈新闻网）虽然圣座教义部“目前的常规”并非“就超自然现象或超自然现象和所称讯息是否源自天主表达意见，但埃丝特对来自童贞圣母玛利亚的表述具有特殊的价值，让我们隐约地看到圣神在这灵性经验中的行动”。

圣座教义部部长费尔南德斯（Victor Manuel Fernández）枢机在写给法国布尔日教区博（Jérôme Daniel Beau）总主教的信函中作了上述表示。这封信函于8月22日由教宗方济各批准，其中同意继续举行敬礼“仁慈圣母”的活动，“没有任何阻碍”（nihil obstat）。这项敬礼活动始于法国中部小镇佩勒瓦桑的朝圣地，据称1876年当地一位名叫埃丝特·法盖特（Estelle Faguette）的贫穷女佣看到圣母的多次显现。

推荐这项虔敬活动

教义部部长表明，不仅“对这项灵性活动没有教义、道德或其它方面的异议”，信友“能以谨慎的方式表达他们的赞同”（《规则》第22条第1款），而且“在这种情况下，已经如火如荼的虔敬活动尤其推荐给那些愿意自由参与的人”，因为在这项敬礼中可看到“一段灵性上的朴素、信赖和爱的行程，这将大有益处，而且必会是整个教会的益处”。

埃丝特写给圣母的信

埃丝特1843年9月12日生于一个极贫困的家庭。为了养活自己和父母，她先后做了洗衣工和女佣。后来她患了重病，生命处在危险中。在这样的情况下，她决定写一封情真意切的信给圣母，为她祈求痊愈的恩典，如此她就能继续供养贫困的父母。

费尔南德斯枢机写道，她在信中的字句“简洁明了而且谦卑，令人感动。埃丝特陈述了她的疾病造成的痛苦。她没有夸耀一种认命的基督信仰态度。相反，她解释了内心对疾病的抗拒，因为疾病打乱了她的人生计划”。但最终她还是信靠天主的旨意。她只想用仅有的力量帮助父亲和母亲。“这种对他人的慷慨奉献，这种用来照顾他人的生命，使圣母深受感动”，她“晓得认出那隐藏在我们言语背后的一切善”。

奇妙的痊愈

根据埃丝特的忆述，1876年2月，她32岁时开始经历圣母最初的显现。在第五次显现时，正如圣母玛利亚所承诺的，她的病完全痊愈了。埃丝特很清楚所发生的事：圣母藉著她的圣子使她获得了痊愈。一切都归功于基督，是基督垂听了祂母亲的转祷。费尔南德斯枢机强调，“1893年9月8日，布尔日的总主教取得了当时的罗马宗教法庭的同意，确认这个痊愈为奇迹”。

带有基督圣心图像的圣牌

教义部部长继续写道，“佩勒瓦桑的经验与圣母玛利亚有关，同时也与基督有强烈的关联”。因此，“童贞圣母向埃丝特提出的重大要求正是让她传播带有基督圣心图像的圣牌，而圣母玛利亚的重大讯息也正是邀请她转向上主那颗慈爱的心”。向埃丝特展示基督圣心圣牌，圣母玛利亚说：“我圣子的宝库早已敞开......我喜爱这虔诚的敬礼。”

埃丝特接受了这份邀请，传播对上主圣心的敬礼。费尔南德斯枢机表示，“基督的圣心绝不会无动于衷，而是被我们真挚和热心的祈求所触动，尤其是祂的母亲触摸祂的圣心时”。埃丝特的一生在诸多考验、指控和毁谤中谦卑地度过。1925年，她加入多明我第三会。她于1929年8月23日在佩勒瓦桑去世，享年近86岁。

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