切尔尼枢机：教会的使命是接纳和保护移民

圣座促进人类整体发展部部长切尔尼枢机近日在巴拿马参加了北美、中美洲和加勒比海地区主教团召开的关于移民牧灵关怀的会议。他强调，不要对那些寻求庇护和希望的人关闭大门。

（梵蒂冈新闻网）北美、中美洲和加勒比海地区主教团于8月19日至22日在巴拿马召开关于移民牧灵的会议，旨在共同应对影响该地区复杂的移民危机，并努力采取行动促进移民的人性尊严。圣座促进人类整体发展部部长切尔尼（Michael Czerny）枢机出席会议并于8月20日星期二在巴拿马主教座堂主持弥撒，在讲道中他强调，抵达巴拿马的移民“来自那地狱般”的地方，他们经历无数危险之后，精疲力竭、饥饿且多病。

以基督徒精神、友爱及人性关怀接纳移民

接著，切尔尼枢机将今日移民的处境与以色列子民的历史作了比较。他表示，以色列子民在梅瑟的领导下，因恐惧而不得不逃亡，并在通往自由的道路上面临重重障碍。枢机提醒道，今天的移民正在逃离类似的压迫、虐待、不安全与歧视的处境，他们在旅途中面临著饥渴、疲惫与疾病。尽管遭遇种种不幸，“如果他们受到基督徒的款待、友爱及人性关怀的接纳，那么所有这些苦难就都不值一提了”。

教会的使命是接纳和保护

随后，切尔尼枢机也提到了移民的不确定状况。他强调，教会的使命就是在看似不可能的情况下提供帮助：接纳和保护那些被迫逃离家园的人。枢机表示，努力发展涵盖整个美洲地区的移民牧灵工作，体现出了教会希望成为天主工具，为移民建设一个热情好客及团结一致的环境。

最后，圣座促进人类整体发展部部长切尔尼枢机强调，每次与移民的相遇都是与基督的相遇，基督召唤我们打开我们的大门与心门，“这些可怜的人让我们得以见到上主的面容”，基督徒团体不要对这些寻求庇护和希望的人关闭大门。

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