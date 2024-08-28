塔格莱枢机谈教宗亚洲和大洋洲之行：小教会可以成为我们的榜样

圣座福传部代理部长在与《信仰通讯社》的对话中，阐述了伯多禄继承人的这次出访为何对整个普世教会至关重要。

（梵蒂冈新闻网）四个国家，横跨两个大洲，总行程近四万公里。教宗方济各的专机将于9月2日从罗马达芬奇机场起飞，开启他最为漫长和辛苦的牧灵访问，横跨亚洲和大洋洲。然而，罗马主教的此次远行并非为了打破记录。正如圣座福音传播部初传福音和新建地方教会部门代理部长塔格莱（Luis Antonio G. Tagle）枢机所言，此行是“在召唤我们的主面前的谦卑举动”。枢机在与《信仰通讯社》的对话中，强调了伯多禄继承人在“小小羊群”中的访问对普世教会的重要性，并且对那些关心世界和平的人来说也具有重要意义。

年近88岁的教宗方济各即将展开他教宗牧职中最长、最辛苦的旅程。是什么促使他勇敢面对这一“艰难之旅”？

我记得，其实这个亚洲和大洋洲的访问早在2020年就已经在计划中。但随后新冠疫情爆发，一切被迫中止。我很惊讶的是，圣父重新启动了这个计划。这显示了他对他所称的“存在的边缘”的有著父亲般的关怀。老实说，我比教宗年轻，但我已经感受到这些长途旅行的艰辛。对他而言，接受这份疲惫是一种谦卑的表现。这并不是为了展示他还能做些什么。作为见证者，我要说这是在上主面前的谦卑举动，是对使命的谦卑与服从。

教宗即将访问的这些教会团体能为整个教会带来哪些恩典和安慰？

在这些国家，基督徒团体几乎都是少数群体，是一个“小小羊群”。 在像欧洲这样的地方，教会仍然享有一定的文化、社会甚至民事的尊重地位。然而，即使在许多西方国家，我们也正在回到作为“小小羊群”的教会这种经历。在这种情况下，看看东方许多国家的教会如何在微小状态下行动对我们来说是有益的。在这些国家，耶稣的第一批使徒和门徒们的经历经常重现。尼泊尔的一位本堂神父告诉我，他的堂区的面积相当于意大利的三分之一，而在这个广阔的地区，只有5位教友。虽然现在是2024年，但这个背景和经历似乎与《宗徒大事录》中的情景相似。这些在东方生活的小小教会可以成为我们的榜样。

教宗访问的第一站是印度尼西亚，这是世界上穆斯林人口最多的国家。

印度尼西亚是一个群岛国家，在文化、语言、经济和社会方面存在巨大的多样性。它也是世界上穆斯林人口最多的国家。圣神赐予印度尼西亚天主教团体的最大恩典之一，就是不否认多样性的共存。我希望教宗的访问能够为不同宗教信徒之间的兄弟情谊带来新的推动力。

第二站：巴布亚新几内亚……

巴布亚新几内亚的教会是一个年轻的教会，但她已经为普世教会奉献了一位殉道者伯多禄图罗特（Pietro To Rot），他还是一位要理教员。巴布亚新几内亚也是一个多元文化的国家，各部落之间时而发生冲突。但在这个国家，差异也可以成为一种财富。如果我们能够摒弃偏见，即使在部落文化中，我们也能发现接近基督信仰理想的人类价值观。再说，在巴布亚新几内亚，有些地方的自然环境保持著原始的纯净。两年前，我曾到那里为一座新主教座堂祝圣。我向主教要水喝，他告诉我：“我们可以直接饮用河水，它是可饮用的。”由于他们的部落智慧，他们成功地维持了与自然的和谐，可以直接从河中取水。这是我们所谓的发达国家已经无法做到的事情。

第三站：东帝汶……

教宗访问印度尼西亚后紧接著访问东帝汶，这一点非常有意义。这两个国家曾经历过争斗的历史，现在却和平相处。这种和平虽然脆弱，但在两国的努力下似乎能持久。在那里，当地教会与政府的关系非常良好。地方政府还支持与教会相关的教育服务。而且我认为，正是教会在独立战争期间成为了人民的一个重要支柱。东帝汶的人民表示，在独立斗争的岁月里，他们对基督的信仰使他们获得了力量。

第四站：新加坡

新加坡是世界上最富裕的国家之一，看到一个民族在短短几年内以有限的资源达到如此专业和前卫的技术水平，真是一个奇迹，这也要归功于他们的纪律意识。新加坡是一个非常现代化和多元文化的城市国家。新加坡政府保障所有信徒群体的自由，保护他们免受攻击和不敬行为。违反宗教的行为将受到严惩。人们生活在安全之中，游客也是如此。但需要保持平衡。历史教导我们，谨慎确保法律的执行不要违背与这些法律理应保护的价值观。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html