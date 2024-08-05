塔格莱枢机：我们的世界极度需要慈悲与宽恕

圣座福音传播部代理部长塔格莱枢机8月3日在意大利康科迪亚－波尔代诺内教区庆祝宽恕节并纪念刚恒毅枢机。塔格莱枢机邀请基督徒支持「一个弱者得到扶持、而不被操纵的世界」，在其中「对话胜过报复」，「人人都为众人的益处作出贡献」。

（梵蒂冈新闻网）圣座福音传播部部长塔格莱（Luis Antonio Tagle）枢机8月3日在意大利东北部的康科迪亚－波尔代诺内（Concordia-Pordenone）教区主持弥撒，为宽恕节拉开帷幕。枢机此行也是为纪念刚恒毅（Celso Costantini）枢机。刚公是首位宗座驻华代表、前传信部秘书长，现在长眠于此，即他出生地的教区。此前，为庆祝上海教务会议百周年，分别于今年5月和6月在宗座传信大学举办了两次重大的纪念活动。

开启宽恕节的圣门

塔格莱枢机受到教区主教佩莱格里尼（Giuseppe Pellegrini）的欢迎和陪伴，开启了宽恕节的圣门。枢机举扬著福音书，成为首位跨越圣门的人，随后全体子民依序进入。塔格莱枢机主持了感恩祭，多名共祭的神长包括教区司铎、宾客和暑期牧灵活动的合作神父。

天主的恩典

塔格莱枢机正是从刚公的榜样展开省思，缅怀他「对天主慈悲福音的忠信」和他的传教热忱，这在今天仍具启发性。枢机接著谈论了礼仪选读的经文，每一篇都展现出天主慈悲的一面：「我们的世界极度需要慈悲、修和与宽恕，它们带来和平。唯有天主能赐与这些恩典。」

慈悲的见证人和器皿

我们作为耶稣的门徒，蒙召不仅做「天主慈悲的接受者」，也要做「其真实可靠的见证人和器皿」：「我们从天主那里领受了很多慈悲，要努力至少倾注一些在我们的弟兄姊妹身上。」

良心省察

圣座福音传播部代理部长对日常生活进行了省思，敦促众人做良心省察：我们如何面对那些经历人生风雨和困惑的人？是忧心忡忡，或者冷眼旁观？我们如何应对那些对我们提出质疑、挑战我们立场的青年和批评？是虚怀若谷，或者趾高气昂、伺机报复？我们如何回应病患、老人、难民，以及与我们不同的人，所发出的求救声？是同情怜悯，或者装聋作哑？让我们向耶稣学习。」

生活准则

塔格莱枢机强调，「天主所彰显的慈悲，理当成为家庭和基督徒团体内，甚至是国与国之间关系的生活准则」。「请你们想像一个世界，在其中犯错的人被宽仁地纠正，而不被谴责和毁灭。请你们想像一个世界，在其中弱者得到扶持，而不被操纵。请你们想像一个世界，在其中对话胜过报复。请你们想像一个世界，在其中人人为众人的益处作出贡献，而非寻求个人的利益。」

枢机最后总结道：「缺少慈悲，世界就看不见正义、真理、爱与和平。你们要选择慈悲，传扬慈悲。你们要活出慈悲。」

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