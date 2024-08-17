埃尔多枢机：信仰是人生命中最重要的事

匈牙利首席主教、埃斯泰尔戈姆-布达佩斯总主教埃尔多枢机近日接受梵蒂冈媒体的采访，分享了他个人及教区的信仰生活。

(梵蒂冈新闻网)“信仰是人生命中最重要的事，因此服务他人的信仰、传播信仰、教导信仰，特别是在礼仪中为信仰服务，是生命中最大的事情。”这是匈牙利首席主教、埃斯泰尔戈姆-布达佩斯总主教埃尔多（Péter Erdő）枢机近日在接受梵蒂冈新闻网采访时如此表示。在采访中，他分享了个人的信仰之旅及布达佩斯教区信友的公共信仰生活。

埃尔多枢机首先谈到了他的家庭，其信仰来自父母及家人的教导传承。他说，我小的时候“我们不仅在家祈祷，谈论教会的节日，我们也一起进教堂，我的爸爸也给我们讲要理”。“我的爸爸是个法学家，但他无法从事自己的专业，因为人们认为他太虔诚了。我的妈妈是一名教师，但不能教书，她也被认为太虔诚了。我们认识到人生命中最重要的事，即信仰为首位。信仰生活是我们生活中最重要的事。”

接著，他谈到了他的个人圣召。他说：“如果信仰是生命中最重要的事，那么服务他人的信仰、传播信仰、教导信仰，特别是在礼仪中为信仰服务，是生命中最大的事。一个人能做的最重要、最有用的事，也想到为他人的得就而服务，这是我小时候就感受到的主要动机。于是我慢慢地做出了入修院作神父的决定。”

随后，他谈到了个人的祈祷生活。他说：“我的祈祷生活始于高中时期。我总是以圣保禄宗徒致格林多人前书中“爱的赞歌”（l'Inno della Carità）开始新的一天，并以“赞美天主”（Te Deum）圣歌结束这一天。所以祈祷为我每天的生活提供了一个框架。我的灵修神师叮嘱我默想一小段圣经的内容，每天不超过10分钟。”

在谈到人们公开的信仰生活时，他说：“在教区，有个人的和公共的信仰生活，每个月的第一个星期六早上十点是玫瑰经祈祷时刻。人们聚集在圣斯德望广场，跪下诵念玫瑰经。在永援圣母堂，每天早上8点到下午6点明供圣体。在诸圣天使圣堂内，整天24小时朝拜圣体。在克里斯蒂娜堂区，每个月的第一个星期五的下午6点，厄玛奴耳团体组织晚间祈祷和弥撒，信友也可领受忏悔圣事。另外，每周四晚上8点至周五早上5点，在圣斯德望大殿都有明供朝拜圣体，每天从早到晚都可以办告解，领受忏悔圣事。还有，每个月的第一个星期六，都会为家庭和青少年举行玫瑰经祈祷和弥撒。

在结束访谈时，这位匈牙利的首席主教谈到了该国的第一位基督徒国王。他说：圣斯德望国王把他的王冠和他的王国奉献于圣母玛利亚，根据古老的传承，匈牙利是第一个奉献于圣母的国家，因此，圣母玛利亚是匈牙利国家和人民的主保。最后，埃尔多枢机说道：“令人高兴的是，也有许多其他民族也奉童贞圣母玛利亚为他们的主保，因为我们世界上众多的民族拥有同一的母亲。”

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