门东萨枢机参观阿根廷布宜诺斯艾利斯相遇学校所在地

圣座文化教育部部长门东萨枢机前往阿根廷布宜诺斯艾利斯31区，参观教宗方济各创立的国际组织相遇学校，聆听了青年和教师的见证。

（梵蒂冈新闻网）圣座文化教育部部长门东萨枢机8月21日出人意料的前往阿根廷布宜诺斯艾利斯31区贫民区，参观了相遇学校历史性总部。这个国际教育运动是由教宗方济各在他牧职之初创建的。枢机在那里与相遇学校的创始人德尔科拉尔（José María del Corral）和帕尔米耶罗（Enrique Palmeyro） 进行了交谈。这两位创始人在贝尔格里奥枢机担任布宜诺斯艾利斯总主教的时期，开始在此将不同宗教和社会阶层、公立和私立学校的学生和教师聚集在一起，为能有助于在2001年危机后推动相遇文化。

相遇学校的一份公告指出，门东萨枢机也聆听了在阿根廷各地参加体育和文化活动的不同青年的见证。他对这次相聚表示感谢，并表达了他来到一个大家庭中的喜悦。他说，感受这种共同生活的气氛、注视他们的眼睛、聆听他们的渴望，这喜悦胜过千言万语。此外，枢机还表示，遵照教宗方济各的任命，他感到有责任继续为相遇学校从事的教育和文化工作提供帮助。

门东萨枢机接受相遇学校团体的青年的邀请，在青少年制作的表达他们梦想和痛苦的壁画上画上一笔，他们要求这位圣座部长以绘图方式来表达他生命中作出的最艰难的决定。

位于布宜诺斯艾斯31区的相遇学校历史性总部于2018年由教宗方济各通过视频会议揭幕，这里举办过各种文化、艺术和体育活动，比如排球和拳击等不同的活动，科隆剧院的戏目也曾在这里演出。相遇学校目前已遍布五大洲70个国家。教宗方济各9月4日牧灵访问印尼期间，将为东南亚地区首个相遇学校主持开启典礼。

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