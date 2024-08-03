杜埃希宗主教荣列真福品：为公益效劳的牧者

圣座封圣部长塞梅拉罗枢机在黎巴嫩，为安提约基雅马龙尼礼宗主教杜埃希主持册封真福弥撒，1.3万名信友踊跃参礼。枢机指出，宗主教秉持牧者胸怀和大公精神行爱德，热爱教会并深具普世手足情谊的意识。

（梵蒂冈新闻网）安提约基雅马龙尼礼宗主教杜埃希（Stefano Douayhy）「深具教会普世性的意识，秉持大公精神行爱德」，尽管因为「与基督信仰其他教派和伊斯兰教的关系」，处境「往往艰难」。圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机8月2日代表教宗方济各在黎巴嫩天主教马龙尼礼宗主教府为杜埃希宗主教主持册封真福弥撒，并以这一席话赞扬了这位新真福。

安提约基雅马龙尼礼宗主教杜埃希出生于1630年8月2日，2008年蒙本笃十六世教宗宣布为可敬者。塞梅拉罗枢机在册封真福弥撒中称杜埃希宗主教是个「为他的羊群受苦的好牧者」；他效法基督，「竭尽所能使羊群成长，捍卫他们、保护他们」。反观今天，「有些人在为公共福祉服务时，想的却是自己的好处」。

领导马龙尼礼信徒超过30年

杜埃希宗主教树立德表，「秉持牧者胸怀行爱德」，「热爱教会」，「深具普世手足情谊的意识」。他践行使命，带领马龙尼礼教会超过30年，那段岁月因内部失和与外界迫害而艰辛困难。枢机表示，杜埃希宗主教「连一天安稳、宁静的日子」都没过上，而且他多次被迫离开宗主教府，去其他更安全的地方寻找栖身之地，生活条件经常很困难。

学识渊博且关怀穷人

杜埃希宗主教不仅一生投入知识领域的工作，也献身于援助最贫苦的人。封圣部长强调，这位马龙尼礼宗主教效法「福音中的善牧，以耶稣为榜样和参照点」。他不单单是个牧者，「更是个好牧者」，不同于厄则克耳先知说的那些牧者「非但没有牧养羊群，反倒只知牧养自己」（参阅：则卅四2）。

此外，新真福杜埃希宗主教也是个小心谨慎、有外交智慧的人。他写给法王路易十四的信函便是一个明证：宗主教在信中「陈述了他子民的所有苦难，请国王将他们保护在其羽翼下」。这足以证明宗主教敏锐过人、虚怀若谷。

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