霍勒利希枢机：辅祭员必须始终与最贫困和弱小的人同在

第13届辅祭员朝圣活动近日在罗马如火如荼地举办，主题是：“与你在一起”。国际辅祭员联合会主席霍勒利希枢机接受梵蒂冈媒体采访时谈及，不活出教会的使命就无法为弥撒圣祭服务，辅祭员必须意识到当他们为礼仪庆典服务时，代表的是天主的子民。

（梵蒂冈新闻网）由国际辅祭员联合会（CIM）筹办的第13届辅祭员朝圣活动于7月29日至8月3日在罗马举行，来自世界各地数以万计的辅祭员齐聚一堂，共度祈祷、喜乐和友谊的时刻。此次盛会主题为“与你在一起”。

国际辅祭员联合会主席、卢森堡教区总主教霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）枢机在邀请众人参与这件盛事的致辞中写道，在“前往伯多禄之墓”的朝圣之旅中，“我们希望感受到，我们是一个整体的教会，一个年轻、生机勃勃的教会。在这个教会中，你们作为辅祭员发挥著重要的作用，因为你们在各自的教区和堂区都是耶稣基督和福音的特别见证人”。在梵蒂冈媒体的采访中，枢机解释道，辅祭员必须意识到他们的见证和服务的重要性。以下是采访的内容：

教宗与辅祭员们的相会有何意义？

我认为这是一次尤其重要的会面，因为辅祭员们有著一个美好的任务。他们在每个主日进堂，为弥撒服务。这次活动的主题是‘与你在一起’，意为首先与天主在一起，与耶稣基督在一起，同时也与朋友们在一起。当我们与耶稣建立联系时，我们便会明白，‘与你在一起’也意味著与最弱小、处于社会边缘的弟兄姊妹在一起。如果不去活出、不去感受与社会最贫困者之间的团结和使命，那就无法为弥撒圣祭服务。一个辅祭员必须始终与最弱小的人同在，即使在朋友之间也是如此。教宗是福音的伟大布道者，也是福音的伟大见证人，他是伯多禄。因此非常重要的是，敬仰他、聆听他的声音、接受他的训导，以更好地在祭台上服务，这也是为弟兄姊妹们服务。

辅祭员在礼仪庆典中的服务如何促进教会的建设？

辅祭员必须明白，当他们为弥撒圣祭、礼仪庆典服务时，他们是天主子民的代表，是受洗者的代表。这是一份巨大的荣耀。领洗是一份恩典，通过在祭台上的服务，人们可以从本质上体验领洗的恩典。我认为这次朝圣之旅是一个喜悦欢庆的盛会，大家可以在活动中结交新朋友。所有这一切都意味著以教会的方式生活，“与你在一起”，与耶稣在一起，也与教宗方济各在一起。

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