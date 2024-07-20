帕罗林枢机：我将教宗的关怀带到乌克兰，为和平祈祷

圣座国务卿帕罗林枢机将于7月21日在乌克兰别尔季切夫圣母朝圣地为天主教拉丁礼信徒的朝圣活动主持闭幕式。枢机告诉本新闻网，此行带著祈祷和希望的印记，「愿能尽快找到解决冲突的途径」。同时，枢机也将教宗的关怀带去乌克兰：教宗「从一开始就努力寻找那些能结束战争并达成公正和平的途径」。

（梵蒂冈新闻网）圣座国务卿帕罗林枢机已展开在乌克兰的访问，在利沃夫会见教会人士和民政当局代表。枢机此行受教宗方济各任命，以教宗特使的身份于7月21日在别尔季切夫（Berdychiv）圣母朝圣地参加乌克兰天主教拉丁礼信徒全国朝圣活动的闭幕式。

7月19日周五傍晚，帕罗林枢机在圣座驻乌克兰大使的陪同下，来到利沃夫天主教拉丁礼总主教区主教公署，在那里受到拉丁礼教省总主教和辅理主教们的欢迎。利沃夫的天主教希腊礼总主教区辅理主教也出席了这次活动，在场的还有利沃夫州州长和利沃夫市市长。

为和平祈祷

向在场众人简短致意后，教宗特使向本新闻网表示，此行的首要目的是在别尔季切夫圣母朝圣地「与信众共度这场庆典，并且同声祈祷，自然要特别为和平祈祷」。众人「要齐声呼求天主之母，祈愿这个常被教宗称为『饱受折磨』的国家最终能得享和平」。

枢机说：「当然，这场合也让我有机会与国家当局举行会晤。这也是因为长期以来，我一直受邀在战争的这个特殊情况下前来乌克兰。因此，主日庆典过后，我相信也有会见当局的机会，第一个便是总统。我想，届时我们当然会谈论和平，以及可能的和平愿景。」

教宗的关怀

因此，圣座国务卿带去乌克兰的礼物是「教宗的关怀」。枢机强调，「此行再次表达出圣父教宗对乌克兰持续的关注，以及他对和平的深切盼望。教宗从一开始就努力寻找那些能促成战争结束的途径，也就是后来所说的『公正的和平』。在（瑞士）布尔根施托克举行和平会议时，我们也谈了这点」。

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