帕罗林枢机会见泽连斯基，致力于公正且持久的和平

圣座国务卿帕罗林枢机在基辅获乌克兰总统接见，向他转达教宗的关怀。枢机获颁该国的高等荣誉勋章。

（梵蒂冈新闻网）圣座国务卿帕罗林枢机这几天与乌克兰高层举行了多场正式会晤，7月24日上午国务卿枢机与泽连斯基总统的会谈则是这些会晤的最重要时刻。圣座国务院在X平台上公布了这个消息，并表示枢机向该国领导人重申「教宗的关怀，以及为饱受磨难的乌克兰寻求公正且持久的和平而努力」。会晤期间，乌克兰总统向帕罗林枢机授予了该国的高等荣誉，即功绩勋章。

泽连斯基早在去年6月份就接见了教宗方济各的一位特使。当时拜会乌克兰总统的是意大利主教团主席、博洛尼亚总主教祖皮枢机。

泽连斯基总统近年来在多个场合与教宗交谈，最后一次是在一个多月前意大利主办的七国集团峰会上。当时，二人在教宗与几位出席峰会领导人的双边会谈的一场中彼此握手。

再前一次的谈话发生在2023年12月28日，泽连斯基在他的X平台帐户上提到与教宗互祝圣诞佳节的电话交谈，并写道在那次机会上强调了「为我们大家都公正的和平」，赞许梵蒂冈对总统和平计划的支持。

之前与教宗的谈话

此前，教宗方济各于2023年5月13日在梵蒂冈接见了乌克兰总统。这是他们的第二次会晤，第一次则是2020年，那是在俄罗斯侵略乌克兰以前。冲突爆发两天后，即2022年2月26日，泽连斯基在推特上表示，教宗方济各为所发生的事表达了深切悲痛，而且总统指出乌克兰人民感受到了教宗在精神上的支持。

随后，双方于2022年3月22日再次通电话。泽连斯基在推特上发布消息，称他向「教宗陈述了艰难的人道状况，以及俄罗斯军方阻碍了救援通道」，同时总统也表示「欢迎圣座在结束人的苦难方面担任调停工作」。

之后，双方于2022年8月12日再次通电话。乌克兰总统在推特上透露，他们在交谈时谈论了俄罗斯的侵略造成百姓活在恐怖中。泽连斯基感谢教宗的祈祷，并希望他能访问基辅。

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