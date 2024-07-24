帕罗林枢机在乌克兰探访遭战火损毁的医院和主教座堂

圣座国务卿帕罗林枢机7月23日上午在基辅奥赫马迪特儿童医院探访了住院病童和医护人员，该医院去年7月8日在俄罗斯导弹的袭击下严重受损。随后，国务卿枢机前往圣索非亚主教座堂，祈祷片刻。

（梵蒂冈新闻网）圣座国务卿帕罗林枢机7月23日探访了乌克兰最大的儿童医院奥赫马迪特（Okhmatdyt），然后参访圣索非亚主教座堂，在那里祈祷片刻。奥赫马迪特儿童医院去年7月8日遭到俄罗斯导弹袭击，当时住院病童有627人。那次袭击事件造成两人死亡，其中一人是医生，并有50人受伤，其中有8名未成年人；受损的建筑物包括外科和肿瘤科病房、重症监护室，以及乌克兰唯一一间血液及肿瘤疾病化验室。

奥赫马迪特儿童医院努力尽快恢复服务。当天在医院迎接圣座国务卿的有乌克兰卫生部部长和该医院院长。后者介绍了医院的活动和轰炸造成的损毁。枢机在医院外看了几处断垣残壁，在医院内探望住院病童，问候并轻抚他们，与其中一名病童说了几句话，鼓励他的父母。枢机向医生和医护人员表示感谢，与医院领导层谈了该医院与梵蒂冈耶稣圣婴儿童医院的合作。

参访圣索非亚主教座堂

离开医院后，圣座国务卿前往基辅圣索非亚主教座堂，受到该教堂博物馆事务负责人的欢迎。这座主教座堂从1037年开始建造，是乌克兰首都和国家统一的千年象征物。数百年来，这座大殿遭遇过袭击、劫掠和火灾。

这座同时作为博物馆使用的主教座堂，在国家的管理下举行诸多宗教活动，例如在国家重大庆节时举办跨宗教祈祷会。由于目前的冲突，联合国教科文组织去年9月将它列入濒危世界文化遗产名录。

圣座国务卿参访了主教座堂，欣赏历史悠久的镶嵌画。伫立在宏伟的祈祷圣母镶嵌画前，咏祷之情油然而生，于是梵蒂冈代表团成员以拉丁语咏唱了《又圣母经》。参访结束时，枢机在贵宾簿上签名留念。

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