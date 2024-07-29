圣若亚敬和圣亚纳是值得效法的教育榜样

7月26日，教会礼仪纪念童贞荣福玛利亚的父母、圣若亚敬和圣亚纳瞻礼日，圣座主教部部长普雷沃斯特枢机和圣伯多禄大殿荣休总铎科马斯特里枢机，在梵蒂冈城国圣亚纳堂分别于中午和下午主持了弥撒。他们都强调了祖父母和年长者在年轻人教育中所起的重要和不可替代的作用。

(梵蒂冈新闻网)7月26日圣若亚敬和圣亚纳瞻礼日，在梵蒂冈城国的圣亚纳堂举行了两台弥撒。中午时分，圣座主教部部长普雷沃斯特（Robert Prevost）枢机主持了一台弥撒；下午那台，则由圣伯多禄大殿荣休总铎科马斯特里（Angelo Comastri）枢机主持。

父母的教育作用

普雷沃斯特枢机在讲道中，把教会当天纪念的耶稣的“祖父母”圣若亚敬和圣亚纳与7月28日举行的祖父母和年长者日联系起来。他说：“我们必须看重祖父母和年长者在我们的生命和家庭生活中的重要性。天主愿意救世主诞生在一个有信德的家庭中，而被上主称为救主之母的玛利亚，也透过她父母的教导懂得了天主的爱。”这“不仅显示了家庭的重要性，而且特别显示了父母和祖父母在孩子的教育和基督信仰培育中的重要作用”。

智慧的宝藏

这位主教部部长继续说道：“教宗多次提醒我们，年长者守护著智慧的伟大宝藏，他们知道透过他们的建议会随时启发年轻人的道路，‘年轻人跑得快，而年长者却识路'。”

最后，普雷沃斯特枢机指出，正如方济各重申的那样，“每个家庭都有在世界上应履行的一项使命，应做的见证。特别是我们受洗者，蒙召在我们的生活和家庭中以见证履行宣讲的使命，天主的爱为我们提供力量，让我们共同前行、宣扬福音和救恩、推动真正的和平，在世界上成为耶稣基督的忠实门徒。”

年长者是天主赐予青年的礼物

当天下午，圣伯多禄大殿荣休总铎科马斯特里枢机主持了另一台弥撒，他也强调了祖父母及年长者对年轻人的重要价值。他请所有在场参与弥撒的人士呼求圣若亚敬和圣亚纳的转祷，好让年轻人“了解到年长者的尊贵，并认识到他们不是负担，而是天主所赐予的礼物”。

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