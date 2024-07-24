帕罗林会晤乌克兰宗教领袖：对公正的和平抱持信心与希望

圣座国务卿帕罗林枢机7月22日与乌克兰基督教会和宗教组织理事会成员会晤，重申圣座致力于促使冲突结束：战争永远是失败，人道主义援助对人们至关重要。

(梵蒂冈新闻网)一个国家饱受两年半战争的痛苦和磨难，但仍对早日实现公正的和平抱持信心与希望。在如此气氛下，教宗方济各的特使帕罗林枢机7月22日晚上，在圣座驻乌克兰大使馆会晤了乌克兰基督教会和宗教组织理事会（UCCRO）的代表。

拒绝战争

帕罗林枢机表示，拒绝战争是国际法的基本原则之一，“战争永远不能用来解决国际社会存在的问题。战争总是失败”。他“希望这种冲突局势能尽快结束，和平、公正的和平能够回到乌克兰”。帕罗林强调，各宗教组织之间“尽管存在差异，但合作的巨大喜乐”增强了这希望，但最重要的是它必须植根于信仰。他说：“作为宗教领袖，我希望我们今晚一起做出信德的行动。对天主来说没有什么是不可能的，我们的信德可以改变现实。”

关注儿童和受困的人

接著，圣座国务卿谈到人道援助，说道：“圣座方面致力于从人道主义角度帮助受苦难的乌克兰人民。”具体的贡献是克拉耶夫斯基（Konrad Krajewski）枢机代表教宗“为地方居民提供各种援助”。另外，帕罗林枢机也重申圣座努力让那些被强行带到俄罗斯的乌克兰儿童返回家园，并向因战争而受困的人提供物质和精神援助，希望他们重获自由。

梵蒂冈外交建设和平

随后，教宗的特使谈到外交层面的努力。他回顾祖皮(Matteo Maria Zuppi)枢机在基辅、莫斯科、华盛顿和北京的使命时表示：“梵蒂冈外交存在的唯一目的就是帮助建设和平、在失去和平的地方恢复和平，以及防止可能危及和平的冲突。”不要忘记教宗方济各对这个饱受苦难的国家一再发出的呼吁。

主教和司铎对团体的重要性

最后，国务卿枢机重点讨论了乌克兰五月生效的征兵法中的总动员法案。他强调：“圣座的看法是，圣职人员不该参与这总动员。我们需要找到一种方法来豁免他们，这不是为了特权，因为我们都必须做出贡献，而是因为牧者本身不可拿起武器。如果团体失去了牧人，确实会造成社会内部巨大的损害，因此主教和司铎有必要留在他们的团体并支持他们的团体。”

在结束会晤前，帕罗林枢机鼓励在场所有人士“能在工作中，共同努力前行。愿上主降福每个人，但愿公正的和平快速降临于乌克兰，藉著天主的助佑，我们大家正在为此努力工作”。

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