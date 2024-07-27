图尔克森枢机：在变化的世界中不断维护儿童的权益

意大利儿童基金会和蓝色电话机构为表彰图尔克森枢机和圣座为保护儿童的权益及打击人口贩运现象所作出的努力，向图尔克森枢机颁发了国际奖。

（梵蒂冈新闻网）宗座科学院和宗座社会科学院总监图尔克森（Peter Kodwo Appiah Turkson）枢机，7月25日荣获对儿童和少年进行研究和探索的儿童基金会和蓝色电话机构颁发的国际奖。图尔克森枢机长期以来致力于维护世界任何一个地区受到侵犯的儿童和少年的权益，尤其从事两个方面的努力，即让人权更广泛地得到肯定，以及打击人口贩运现象。

最大关注

图尔克森枢机向梵蒂冈媒体解释说，“儿童、少年处在生命脆弱的阶段，他们在这个成长阶段接受的培育则很重要”。他们的学习能力非常强，如果被误导学到负面行为，就会永远失足。因此，不仅是家庭，社会也要给予他们最大的关注。

不仅是赔偿问题

谈到未成年人受侵犯问题，图尔克森枢机表示，受侵犯的经历是可怕的，受害者的心永远受到摧残。他说：“但解决之道不只是经济赔偿，因为金钱并不能治愈这类的创伤。前一阵子我在爱尔兰也这样说过：需要灵性上的治愈，而教会能提供这种治愈。圣神的大能是真实存在的，祂施展作为，也能改变事态。”

人工智能，有待发现的边界

枢机继续说，教会现在也在人工智能领域投身于保护未成年人和弱势族群的工作，这是较脆弱族群的权益会被遗忘的边缘地带。“人工智能虽使情况变得复杂，但也能提供帮助。这是我们必须学习如何使用的有价值的工具。需要开始将些许道德的东西纳入这个技术中，如果我们只想到盈利和金钱，它就会是一个复杂而困难的进程”。

“新规则和新模式”

儿童基金会主席及蓝色电话机构创始人卡福（Ernesto Caffo）则提到，“世界需要建立给予支持的新规则和新模式”。不仅如此，“家庭、成年人和孩子本身也该受到一种良好且广泛的培育，因为他们必须成为未来的主角”。

全球展望

卡福也是圣座保护未成年人委员会的成员，他强烈表示：“必须推出真正的全球政策，正如教宗方济各所呼吁的。今天，所面临的挑战是，能不再以局部的方式来看待问题。举例来说，我们必须在非洲和南美洲国家加倍努力，因为教会在这些地方以其行动和工作大有临在。我们必须建立良好的整合能力。”

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