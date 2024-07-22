帕罗林枢机在乌克兰：让我们呼求和平的奇迹

圣座国务卿帕罗林枢机受教宗方济各的派遣，在乌克兰别尔季切夫圣母朝圣地主持弥撒圣祭。枢机叮嘱信众「纵使邪恶似乎占上风，也不要失去信赖」；他敦促教会不懈祈祷，求天主皈依人心，使那些远离祂的道路、沦为傲慢的奴隶、撒播暴力和死亡种子、践踏其他人作为天主儿女的尊严的人，能够改过向善。

（梵蒂冈新闻网）圣座国务卿帕罗林枢机以教宗特使的身份继续在乌克兰的访问。7月21日，他在别尔季切夫的加尔默罗圣母朝圣地为乌克兰天主教拉丁礼信众的全国朝圣活动主持了闭幕弥撒。

枢机在圣座驻乌克兰大使的陪同下抵达加尔默罗隐修院，在那里等候他的有乌克兰当局和外交使团的代表，以及来自国内外的朝圣者。在这座朝圣地，人们恳请圣母转祷，为这陷入战争泥淖将近两年半的国家，呼求众所盼望的和平之恩。帕罗林枢机重申了一切为天主都是可能的，并且保证教宗关怀乌克兰人民，与他们同悲共苦，将他们拥入「他慈父的怀抱」。

一切为天主都是可能的

这台弥撒的讲道几乎都是由利沃夫拉丁礼总教区辅理主教以当地语言宣读的，帕罗林枢机亲口诵念了开头的问候和结束的加尔默罗圣母祷词。

讲道提及在这个敬礼场所发生的第一个奇迹。那是1627年，当地执政官季斯基耶维奇（Janusz Tyszkiewicz）与鞑靼人作战，被掳为战俘。他被锁链捆起来时许诺道，如果获得释放，他必会做一件恭敬天主、敬礼圣母的善事。正当他睡著时，几个不认识的修会会士显现在他面前，为他的获释而祈求天主，恳请圣母转祷。后来，他一重获自由，就决定要在别尔季切夫建一座隐修院给他在梦中见到的修会会士，他认出了他们是加尔默罗会成员。教堂于1642年举行了奉献礼：主祭台上供奉著雪地圣母像，那是保存在罗马圣母大殿内的雪地圣母像的复制品，又以「罗马人民救援之母」的名号广为人知。这是季斯基耶维奇送的礼物，这幅复制品原先存放在他家中，由于病患在这幅圣像前祈祷后痊愈，时任基辅总主教宣布这是一幅显奇迹的圣母像。

求主使撒播暴力种子、践踏他人尊严的人回心转意

这台礼仪选读的第一篇读经讲述了厄里亚先知在加尔默罗山上的献祭。帕罗林枢机由此邀请乌克兰教会「具有先知性」，鼓励人们不懈祈祷，「求天主皈依人心，使那些远离祂的道路、沦为傲慢的奴隶、撒播暴力和死亡种子、践踏其他人作为天主儿女的尊严的人，能够改过向善」。

「我们确实应当祈求上主，祂是在天的医生，治愈我们身上的这些致命疾病，以血肉之心换掉如石头般僵硬的心。」

找不到祈祷的力量时，要信赖天主

教宗特使继续勉励道：「当邪恶似乎占上风时，当战争的恐怖、无数受害者和大规模毁灭的伤痛使我们对好天主的信心陷入危机时，当我们放下双臂、连祈祷的力气也没有时，我们绝对不要失去对天主的信赖和希望，尤其是在今天。」

枢机吁请众人注视著被钉在十字架上的主基督：在那个圣周五，当罪过似乎得胜、天主救世人的使命仿佛失败时，就在那时刻，逾越奥迹光彩夺目的晨曦绽放出来。死亡没有最后的话语权，即使我们疲惫到看不见复活的水平线，也不例外。

请圣母转求，愿乌克兰有个宁静且确定的未来

讲道的最后一段献给了天主之母玛利亚。每当我们疲于背负自己的十字架时，她总是在我们身旁，「陪伴我们迈向天主子光荣的复活」。

枢机鼓励众人默观别尔季切夫的天主之母圣像，即指路圣母（Odighítria）。她是温柔与爱的象征，是「晨曦的宣报者」、耶稣的宣报者，耶稣是天主之光。圣母是悲痛中的安慰，随时提供安全的庇护。「让我们为饱受磨难的乌克兰人民，向她的圣子献上恳切祈祷」：「愿孩童与青年有个宁静且确定的未来」。

献乌克兰于圣母无玷圣心

弥撒礼成后，哈尔科夫拉丁礼主教宣布将乌克兰献给圣母无玷圣心。众人为所有执政者祈求皈依和启发，愿他们做出睿智的决定；同时也为缔造和平的人祈祷，求主赐给他们更多力量。

最后，教宗特使帕罗林枢机代表教宗将一串玫瑰念珠送给朝圣地负责司铎，象征「我们大家持续祈祷的努力」。「愿圣母帮助我们的意向得以实现，我们的需求和所需得到满足」。

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