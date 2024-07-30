圣座国务卿帕罗林枢机：没有互信就不可能有和平

圣座国务卿帕罗林枢机7月28日晚间，在罗马市区的台伯河参加了圣母态像游行。在游行活动的间隙，他讲到圣座对和平与预防冲突的一贯努力。

(梵蒂冈新闻网)“我很高兴这些美好的传统得以传承。信德与文化的传统同样适用于当今时代。”这是圣座国务卿帕罗林枢机7月28日晚间，出席罗马市区台伯河圣母态像游行时所讲的一句话。

传统有助于我们善度当下

帕罗林枢机抵达游行礼仪现场时，先降福了圣母态像，然后向在场人士讲话。他强调：“显然地，我们必须有自己的根源，因为如今的基础也必须扎根于过去，扎根于过去美好的事物中。愿这些美好的传统今天能帮助我们善度当下。”

乌克兰和加沙战争：需要互相信任

在圣母态像游行活动的间隙，圣座国务卿回答了记者有关圣座在国际外交中发挥的作用，以及为和平的艰辛努力这些问题。他强调，圣座一直以来的外交努力，就是“超越派系”，在没有军事、政治或经济利益的情况下致力于和平工作。对“预防冲突”和在冲突爆发时寻求“公正和持久”的解决方案也是如此。

对于乌克兰和加沙目前的局势以及为结束战争进行谈判的可能性，圣座国务卿表达了困惑说：“问题在于信任，就是何时才会有最低限度的相互信任。”最后，他总结道：“我们应祈求上主启发那些参与这些战争的人，确切地说是让他们能够与他人进行对话。”

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