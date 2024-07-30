辅祭员朝圣活动：面对战争和不义，这是合一的经验

第13届辅祭员朝圣活动于7月29日至8月3日在罗马举行，参与者们于7月30日下午与教宗会面。国际辅祭员联合会主席霍勒利希枢机在新闻介绍会上强调，将这些孩子联合起来的唯一承诺，就是“成为和平的建设者”。

（梵蒂冈新闻网）来自20个国家88个教区的青少年在罗马参加国际辅祭员联合会（CIM）举办的第13届辅祭员朝圣活动，其主题为“与你在一起”（参阅：依四一10）。参与活动的辅祭员超过5万人，其中来自德国的就有35000人。此外，还有12000多名义工陪伴者和2千名牧灵人员。

多元性与合一的经验

7月29日，主办方举行记者会，提供这项朝圣活动的一些细节，并表示参与朝圣活动的全体辅祭员7月30日下午6点在圣伯多禄广场与教宗方济各相会。国际辅祭员联合会主席、卢森堡教区总主教霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）枢机在记者会上强调，“我们在罗马相聚，这是喜乐和受祝福的一个极为特别的时刻”。

枢机解释说，“面对每天传来的战争、受苦及不义的新闻，朝圣活动提供一种体验多元性与合一的机会，这一切并非预先就可预料到”。将辅祭员们联合起来的唯一承诺，就是“成为和平的建设者”。

在教会内的活跃临在

德国主教团青年委员会主席维贝（Johannes Wübbe）主教谈到将这些青少年联合起来的深刻信仰。他说：“我们为他们勇敢的表样感到骄傲，我们能从他们身上学到很多。在年轻人经常很难积极临在于教会的时刻，这些辅祭员就是一种光辉的见证。”

国际辅祭员联合会秘书长克内尔（Tobias Knell）神父谈了这次朝圣活动的参与，以及与教宗相会的情况。他说，35位主教正陆续抵达。人数最多的辅祭员团体来自弗赖堡。有鉴于酷热的气温，7月30日将有上百名义工在圣伯多禄广场上分发五万瓶水，青年们要在那里与教宗相会。

神父继续表示，奥地利、比利时、克罗地亚、法国和德国是参与人数最多的国家。在与教宗的相会中，除了来自林堡教区的乐团表演外，还有一个由 所有参与国家的500 名朝圣者组成的多国合唱团。这是一次旨在促进包容的朝圣活动，因此会特别考虑到残障孩子的需求。

奥林匹克运动会：欧洲自由社会应尊重基督徒

在朝圣活动介绍会的场外，霍勒利希枢机向记者们评论巴黎奥运会的开幕式说：“我很伤心。我们尊重世界上的多样性，同时也希望欧洲自由社会尊重基督徒，不做任何伤害他们宗教感情的事。提出这个要求的并不是一个霸道的教会。不把基督徒当作欧洲社会的一部份，这是不能容许的。”

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