祖父母和年长者日，参与者能获全大赦

教会于7月28日将举行祖父母和年长者日，圣座圣赦院将为“本著真正忏悔和爱德精神”参与各项礼仪的年长者和信友颁赐全大赦。病患和照顾他们的人，以及无法走出家门的人，“应在精神上参加宗教礼仪”，也能获得这份恩宠。

（梵蒂冈新闻网）在第4届祖父母和年长者日即将来临之际，圣座圣赦院7月18日公布一道法令，“向满足所需条件的祖父母们、年长者和全体信徒颁赐全大赦，即为这节日应当办告解圣事、参与感恩祭及按照教宗的意向祈祷”，参与“在全世界各地举行的各项宗教礼仪”。本届祖父母和年长者日将于今年7月28日举行，主题是：“在我年老时，求祢不要抛弃我”（咏71篇9节）。

这道法令解释道，施予全大赦，“其目的是为增进信徒的虔诚信仰并获得灵魂的救恩”，也能“为炼狱灵魂祈祷”，而且信友们若在7月28日“腾出适当的时间去探访需要帮助的年长者或处于困境的兄弟，如病患、孤独者、残障者”，都可获得全大赦。

另外，法令也说明，“只要承诺脱离一切罪并有意在一旦许可的情况下尽快满足上述3个条件，患病的年长者，以及协助他们的人和所有因重大原因无法走出家门的信友，将在精神上参与当天的宗教礼仪”，都能获全大赦，“向仁慈的天主奉献他们的祈祷、痛苦和自己生活中的苦难，尤其要参与透过传播媒体将转播的各项礼仪”。

为使“获得天主恩宠的机会透过牧灵爱德”更容易实现，圣座圣赦院要求“具有听告解本分的司铎们，应以随时准备好且慷慨的心灵，乐于举行忏悔圣事”。

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