圣座：核武器对全人类是个威胁，应始终寻求对话

圣座常驻联合国日内瓦办事处观察员巴莱斯特雷罗总主教在不扩散核武器条约审议会议第二筹备委员会上发言，强调了担忧核武器经费的增加，以及新科技的危险。总主教表明，裁军是对全人类的道义责任。

（梵蒂冈新闻网）圣座常驻联合国日内瓦办事处及其专门机构观察员巴莱斯特雷罗（Ettore Balestrero）总主教7月23日在不扩散核武器条约审议会议第二筹备委员会上发言，引用教宗方济各的话说：「当前的武装冲突，特别是在乌克兰的战争，提醒人们必须不停寻求对话，以及拥有核武器和其它大规模毁灭性武器等同于增加风险，只会带来和平的假象。」因此，我们必须承认「核武库作为军事战略工具，本身就是准备拿来使用的」。

对核武器增加的担忧

巴莱斯特雷罗总主教强调，教宗方济各再三重申，「制造及拥有核武器是不道德的」。「令人担忧的是，与核武器有关的军费支出持续增长，以及口头威胁可能要使用核武器的次数也增加。如此威胁是对全人类的冒犯」，因为「核武器无疑会造成无法弥补的毁灭性影响，以及前所未有的人命丧亡」。

裁军的道义责任

这位圣座代表指出，「武器的不扩散和裁军，不仅是法律义务，更是对人类大家庭每一个人的道义责任」。

有鉴于使用核武器会造成「灾难性的人道主义后果，迫切需要恢复诚恳的对话，以制定有约束力的限制」。由于「发射系统与信息科技的进步」，拥有核武器的风险变得更加错综复杂，因为「决策和反应的时间缩短」，「使用核武器的可能性」提高。

致力于不扩散核武器

巴莱斯特雷罗总主教最后总结道：「圣座渴望再次表明，她坚信一个没有核武器的世界是可能的，而且是必要的。」在当前的武装冲突悲剧中，「我们必须恢复我们同属于一个人类大家庭的意识」。

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