伦敦房产案英国庭审结束，圣座：明乔内毫无善意

英国高等法院就伦敦斯隆大道房产交易案的庭审于7月18日结束，双方律师递交了结案陈词。圣座表示：我们是很容易得手的目标，多年来明乔内一直欺骗我们、索要钱财。明乔内的律师声称：在房产估价方面，没有欺诈。

（梵蒂冈新闻网）一方重申「没有善意」，另一方坚称「没有诈欺」：圣座国务院律师团，以及金融家明乔内（Raffaele Mincione）律师团分别在递交给英国高等法院的结案陈词中如此表示。这起民事纠纷的诉讼程序于2020年由明乔内提出，今年6月24日起开庭审理，并于7月18日结束庭审，判决预计将于秋天宣布。

明乔内起诉的目的是要得到多份文件来证明他在2018年与圣座国务院进行房产交易时，秉持著「善意」。为此，圣座副国务卿佩纳总主教已于今年7月4日、5日和8日在伦敦出庭作证。关于这桩交易案，梵蒂冈法院于2023年12月作出判决，宣判包括明乔内在内的多名被告人有罪。

明乔内律师团：没有欺诈

金融家明乔内的律师团提交了一份厚达115页的结案陈词。他的律师们承认其当事人的特殊风格，说：「他是海盗那一型的。」同时，明乔内的律师团拒不承认圣座遭到诈骗，也否认明乔内提告的举动是为了影响梵蒂冈的审判。

该律师团称，如果有人主张自己是诈欺的受害者，他在庭上应该是「两手干净，没有什么好隐瞒的。恕我们直言，这不是此案的情况」。

付给托尔奇的款项

明乔内律师团辩驳道，庭上并未了解案情的全貌。他们认为，虽然佩纳总主教2018年10月才到梵蒂冈，却「直接参与了」所有的最终谈判，特别是导致付给托尔奇（Gianluigi Torzi）1500万欧元的部分。

明乔内的律师在法庭上主张，相关的付款证明「与事实不符」。佩纳总主教则表示，这是梵蒂冈法官们所判定的「勒索」的后果。

哄抬房价

明乔内的律师团最后指出，有鉴于房产的市值，圣座国务院认为用过高价格买下「空壳」的立论，站不住脚。

他的律师们说：「没有溢价，没有意图欺诈、捏造市值的事，指控托尔奇与斯奎拉切（Nicola Squillace）狼狈为奸的立论基础自然也就瓦解了。」

圣座国务院的律师团在109页的结案陈词中大篇幅地阐明房产溢价的问题。2012年12月，明乔内以1.29亿英镑的价格买下斯隆大道这栋房产，外加800万英镑的费用。

圣座的律师团表示，相较于提供给圣座国务院行政办公室的讯息，这些数字「显然相差甚远」。圣座收到的出售提案，粗估价值为2.3亿英镑，收益率是3.75%。

圣座律师团指出，明乔内总是说，「这个估价和那个估价中间会有落差」，英国脱欧造成影响，以及「利率大幅下滑」。事实上，文件表明，「在2013年底到2014年初，利率没有明显变化」。明乔内和他的助手们在写给圣座国务院的多封信件中提供了「误导判断」的消息。

托尔奇与明乔内的关系

圣座国务院的律师团进一步阐述了多个元素，以呈现出明乔内与托尔奇的「金融利益有著千丝万缕」的关系。这两个人「在一系列其他的业务上互相融资」，而且「因为与卡里杰银行（Banca Carige）有关的多份协议，两人都资金短缺、急需现金」。

在这种情况下，圣座国务院是个「很容易得手的目标」，因为「多年来，明乔内一直欺骗并侵吞圣座国务院的钱财」。

媒体公审

接著，圣座国务院律师团在结案陈词中表明，针对佩纳总主教的各种批评是「空穴来风」，有时「没有道理可言」，却被媒体渲染。

律师们认为，在英国的「这起民事诉讼缺乏有效且合理的目的」，或者说，「真实的目的」只是为得到一个判决，让媒体有机会加油添醋。

恢复明乔内的名誉

至于明乔内4年前提告的理由，也就是想要在接受梵蒂冈调查的情况下「恢复他的名誉」，圣座律师们写道，恢复名誉这个目标目前「不可能」达到，因为梵蒂冈法院一审判决已宣判他有罪。

再者，明乔内自称，由于圣座国务院的指控所引发的媒体压力，他遭受了「偏见」，生意受到波及，或是引起卢森堡金融业监督管理委员会（Commission de Surveillance du Secteur Financier）等机构的监管行动。关于这点，圣座律师团指出了不确切之处。

针对卢森堡的监管行动，明乔内自己提供的证人在法庭上供称，这可追溯到2019年6月，「早在任何新闻报导有关梵蒂冈的调查，甚至是在梵蒂冈的调查启动之前」，卢森堡方面就已经采取行动。

继续打官司是「反常」之举

梵蒂冈法院一审判决明乔内犯了侵吞罪、洗钱罪和私人贪腐罪，但是在他涉嫌严重诈欺，以及与斯隆大道房产交易哄抬价格有关的侵吞方面，则是宣判无罪。虽然判决的理由尚未公布，检察官迪迪（Alessandro Diddi）却已经表明有意上诉。然而，圣座国务院并未提起上诉。

圣座国务院律师团在结案陈词中总结道：「因此，明乔内先生在这起官司中能得到的『胜利』，顶多是梵蒂冈法院已经给他的。」事实上，「继续打官司」会是一件「反常」的事。

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