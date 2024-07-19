圣座传播部与宗座传信大学签署协议，使用统一商标

7月18日签署了针对传信大学出版社科学作品编辑管理协议，目的是使整个系统一致回应教会福传使命的需求。

（梵蒂冈新闻网）圣座传播部与宗座传信大学（乌尔班大学）于7月18日签署协议，为该大学出版社的科学作品提供编辑管理。根据协议，该大学出版的作品将使用传信大学出版社-宗座传信大学（Urbaniana University Press-Pontificia Universitas Urbaniana）与梵蒂冈书局出版社（Libreria Editrice Vaticana）的统一商标。圣座传播部部长鲁菲尼（Paolo Ruffini）和宗座传信大学代表博诺莫（Vincenzo Buonomo ）在协议上签名。

协议符合《你们去宣讲福音》宗座宪章精神

双方发表的联合公告指出，这项协议符合《你们去宣讲福音》宗座宪章的精神。该宪章第 183 条规定统一“圣座在传播领域的所有现实”，以便使整个系统一致回应教会福传使命的需求。

全球传教观与跨文化交流

传信大学出版社继承了传信部多语种印刷所的使命，后者早在 17 世纪就具有一种全球传教观：事实上，它是“首批以非拉丁文字进行出版的印刷所之一（1671 年出版了《阿拉伯文圣经》），因而面向全球读者，在传教动力的促使下跨出了欧洲的边界”，并为“一种前所未有的跨文化交流和基督信仰信息和知识的传播”奠定了基础。

重视东方语言

今天，在日益相互连结的世界中，这项使命比以往任何时候都更具现实意义：传信大学出版社在其历史最悠久的期刊《Urbaniana University Journal-Euntes docete》，即创于 1948 年的四月刊物中也刊登了中文作品，并计划开发其他东方语言，如韩语、日语、越南语和主要在印度使用的康卡尼语，以这些语言进行文化和科学创作。

科学创新

公告最后提到，“基于这项全球传教使命，并尊重各种文化及其最深层的身份认同”，传信大学出版社寻求科学创新，而近期《传信部档案馆中国文献目录》的发行就是一项重大贡献。这部作品的中文文献对重建基督信仰在中国的历史提供了具有不可估量的价值。

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