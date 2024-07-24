圣三是慈悲的泉源：教义部为杰诺韦塞收到的讯息放行

圣座教义部长覆函科莫主教，准许传播马奇奥朝圣地的灵性经验。

（梵蒂冈新闻网）关于分辨假定超自然现象的新法令生效后，圣座教义部再次对有关现象予以“放行”。这一次是关于意大利北部科莫省内的马奇奥（Maccio）朝圣地的灵性经验，即若亚敬·杰诺韦塞（Gioacchino Genovese）于2000年经由“理性视觉”开始感受到的“至圣圣三奥迹的活跃临在”。

杰诺韦塞是个音乐师及合唱团指挥，已婚且有两个女儿。他做事认真、为人谨慎，从不出头露面。在经受了这种感觉的5年后，他邀请其他人以朝拜圣体、祈祷和九日敬礼的方式与他分享这个视觉。时任科莫主教科莱蒂（Diego Coletti）对杰诺韦塞的笔记和有关现象进行了初步审核后，授予这个堂区圣堂“至圣圣三慈悲”朝圣地的称号。

教义部长的覆函

圣座教义部部长费尔南德斯（Victor Manuel Fernández）枢机7月24日公布了他于7月15日写给科莫主教坎托尼（Oscar Cantoni）枢机的覆函，后者曾请求他根据新法则是否能宣布针对马奇奥现象的“许可证书”。费尔南德斯枢机在这封得到教宗方济各批准的覆函中，对杰诺韦塞的笔记作出几点澄清。

积极成分

在覆函中，圣座教义部部长首先列出杰诺韦塞笔记中存在的积极成分，指出“天主圣三是慈悲的泉源及其完美的实现”，在灵修写作和教会训导中都谈及“天主或基督的慈悲”。在这层意义上，杰诺韦塞的灵性经验，与“重新发现至圣圣三在信仰和基督徒生活的中心地位”相符合。在他的笔记中，“一再表达了这个真理，从‘圣三的我们’流露出的慈悲讯息也美妙至极”。

有待澄清的内容

覆函中表示，杰诺韦塞本人也意识到，在他的笔记中有一些表述并不确切，将复数的圣三的“我们”也用于道成肉身的奥迹，如“我们慈悲……我们道成肉身”（541）。这种表述“不能被接受，应避免它们的传播，因为它们很容易被诠释为违反天主教信仰”。

覆函继续表示，但这“并不表明错误贯穿于杰诺韦塞先生的全部笔记。事实上，在笔记的许多处，尤其在随后的文字中，我们看到将我们引向正确诠释的成分”。的确，在其它笔记中，可看到：“在道成肉身时，圣三并未取了人性，但在圣言，在道的人性中，我们瞻仰且也触摸到祂的神性。”（1407）

正确诠释

教义部部长表示：“我们可以支持从杰诺韦塞先生所述关于‘圣三慈悲’的经验而来的灵修建议，如果是按照所定的规则来诠释，如同接受咨询的各位专家所坚持的那样，没有违反教会教义的神学或伦理元素。无论如何，在这些笔记的出版中，必须避免含有混淆语句的文稿。”

主教的法令

杰诺韦塞所收到的讯息，以其象征性的语言，价值在于设法克服基督学与圣三神学之间的过度分离，邀请人去发现反映在耶稣每一个动作中的“圣三慈悲”。在圣座教义部覆函公布的同时，科莫主教也发表了根据新规则确定“许可证书”的法令。

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