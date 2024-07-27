关怀祖父母及年长者：度奉献生活男女的见证

在普世教会欢度圣若亚敬和圣亚纳的瞻礼和举行祖父母及年长者日的机会上，圣座奉献生活及使徒团体部在其社交媒体频道播放了一位度奉献生活的意大利女医师的视频。她分享了服务年长者的经验，说：“在陪伴和照料年长者方面，度奉献生活的男女能够成为耶稣之爱的好榜样。”

(梵蒂冈新闻网)在教会礼仪纪念童贞荣福玛利亚的父母、圣若亚敬和圣亚纳的瞻礼，以及7月28日主日举行的祖父母和年长者日的机会上，圣座奉献生活及使徒团体部在其社交媒体频道播放了老年病医生，女性度奉献生活者切萨里尼（Simonetta Cesarini)的生活见证。她在视频中讲到：“在陪伴和照料年长者方面，度奉献生活的男女能够成为耶稣之爱的榜样。”

真正的贫穷是关系的缺乏

今年，与往常一样，圣座圣赦院也颁布了一道法令，宣布参与祖父母和年长者日活动的信友，以及探望有需要或处在困难中的年长者的人，可获得全大赦。切萨里尼见证的重点是与年长者的“关系”，她说道：“多年来，我作为一名义工住在孤独老人接待中心。我和他们住在一起，分享生活经验，我体会到真正的贫穷可能是缺乏有意义的关系。”

接著，她解释道：“我努力活出圆满的生命，并赋予我存在的意义。我认识到人生来就是为某个伟大之事，实践耶稣所说的一句话‘施予比领受更为有福’（参阅：宗二十35）不是一句口号，而是充满活力的生活秘诀。”

为了不一样的未来，天天努力

随后，她继续分享道：“我的信德的经验可以以福音的话语作总结，‘我来，却是为叫他们获得生命，且获得更丰富的生命’（参阅：若十10）。如今，我努力将我的体验转化为具体的行动。正如教宗在他的文告中所写的那样：让我们扬弃导致孤独和遗弃的、以自我为中心的态度，反而对勇敢说出‘我不会抛弃你’，走上不同道路的一众男女，敞开心胸和露出洋溢喜悦的面容。”

最后，这位度奉献生活的女医生在视频中总结道，“至少有时会听到，今天比昨天好一点”。

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