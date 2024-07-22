塔格莱枢机邀请天主教徒分享天主的恩典

美国圣体大会在印第安纳州的印第安纳波利斯闭幕，塔格莱枢机奉教宗派遣前往主持感恩祭。枢机在讲道中呼吁皈依圣体圣事及更新传教使命。

（梵蒂冈新闻网）圣座福音传播部代理部长塔格莱（Luis Antonio Tagle）枢机7月21日主日，作为教宗方济各的特使在美国印第安纳州的印第安纳波利斯为该国圣体大会主持了闭幕弥撒。他在弥撒讲道中省思这次圣体大会的主题“住在我内”（参阅：若十五4），强调耶稣的使命来自天父的恩赐。

枢机表示，“耶稣受父的派遣，成为奉献给他人的恩典”。在圣体圣事中蕴含著这份恩典，因为耶稣为世界的得救奉献了自己的体和血。枢机请众基督徒以恩典的视角看待自己的生命和世界，而不是以纯粹成就的眼光来看。

枢机问道：“我们是否从恩典的视野看待我们自己、人和物、工作、社会、事件，以及受造界？”他告诫道，如果失去这个视野，我们就会只追求成就和收益，缺乏传教热忱。

离开耶稣的痛苦

塔格莱枢机谈到门徒们遗弃耶稣的事实，邀请众人反思教会的行为是否有时也助长这种背离的情况。他问道：“我们基督的门徒是否也会助长别人离开耶稣？”接著，他说，我们所做的应是深入参与圣体圣事及其转化的力量。

枢机指出，许多所谓“隐形人”，即穷人、移民、老年人、无家可归者，以及原住民，“可能感到自己的是外人”。我们应让他们感到自己是教会团体的一份子。

召叫圣体圣事的使者

塔格莱枢机说，选择跟随耶稣的人也必须乐于接受祂的派遣。“我们不应把耶稣留给我们自己。那不是使徒的精神，而是‘自私’”。基督徒应与疲惫的人、迷失的人及需要怜悯的人分享“耶稣的慈爱”。

教宗方济各的讯息

塔格莱枢机也转达了教宗方济各的祝福和祈祷。他说，他来这里之前收到教宗方济各的一封信。教宗期望“圣体大会的与会者要充分领会到，他们所领受的来自天上的食粮，即这普世的恩典能与他人分享”。

一次个人经历

在结束讲道前，塔格莱枢机分享了一次经历。他担任本堂神父时，看到一位非常热心的妇女总是在堂里服务，主日参与每一台弥撒，平日打扫圣堂直到关门时才离开。有一天，“我感谢她的奉献和她的家人允许她的服务。她的回答令我诧异：‘神父，不必担心我的家庭。我留在圣堂里，参与每一台弥撒，因为我不愿见到我的丈夫和子女。’”。

塔格莱枢机感叹道：“朋友们，当司铎或执事说：‘弥撒礼成’。你们平安去吧，请你们去吧！这就是说，你们应把所听到、触到和品尝到的与他人分享。”

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html