帕罗林枢机：我将教宗关怀的「实况」带来乌克兰

圣座国务卿帕罗林枢机继续在乌克兰的行程。他于21日主日下午在基辅大总主教府探访舍夫丘克大总主教：教会必须具有先知性，为和平举行热切的祈祷。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各对乌克兰表达过千百回的关怀，从三钟经祈祷活动的窗口，从许多公开接见活动的「窗口」；这在帕罗林枢机的访问中成了关怀的「实况」。圣座国务卿帕罗林枢机7月21日在乌克兰访问时如此表示。当天上午他在别尔季切夫圣母朝圣地主持弥撒圣祭，下午动身前往基辅大总主教府探望乌克兰天主教希腊礼教会领导人舍夫丘克（Sviatoslav Shevchuk）大总主教。

教宗「极深切的关怀」

乌克兰在坚忍不拔的信德中寻求每天应对悲惨处境的力量。在此情况下，枢机再次表明他访问该国的意义。「我所带来的教宗讯息是关怀。教宗这些年以许多种方式表达了他的关怀」，用了「我们想要使用的那个形容词」，即：「饱受折磨的乌克兰」。「教宗自始至终展现出极深切的关怀，与贵国人民同悲苦、共患难」。

枢机强调，他的「实况」临在为教宗的这份临在锦上添花。「教宗不仅分担痛苦，更希望能助他们一臂之力」，以开启「解决这场战争」的道路。

寄希望于天主

接著，帕罗林枢机提到他当天上午主礼的弥撒。「我在讲道中说，教会的角色应该具有先知性，符合厄里亚先知的形象。要为和平举行热切的祈祷，首先要坚信一切为天主都是可能的，以及纵使我们的希望常会耗尽、有所局限，我们依然深知，天主远远大过于我们本身、大过于我们的心和我们的可能性」。

建设持续进行

此外，帕罗林枢机也分享了他的回忆。有鉴于乌克兰将近两年半来遭受到毁灭之苦，这回忆显得更有意义。枢机曾于2016年访问过基辅大总主教府，他发现从那时候到今天，大总主教府取得了「长足的进展」。当时这栋建筑物的整修工作才刚起步，即使现在还没完成，却也取得了重要进展，许多部位，特别是圣堂，进展很大。枢机说：「我很高兴看到这些事。」

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