坎塔拉梅萨枢机年满90岁：宣讲圣言是他生命的首要之务

自1980年以来，方济各加布遣会会士坎塔拉梅萨神父就一直担任教宗府讲道神师，又因其出版了大量著作而为公众所熟知。教宗方济各2020年11月28日擢升他为枢机，他则选择不被祝圣为主教，继续其司铎的身份。1979年，他辞去教职，完全奉献于服事天主圣言的使命。

(梵蒂冈新闻网)7月22日，方济各加布遣会会士坎塔拉梅萨（Raniero Cantalamessa）枢机迎来了90岁的生日，他在教宗府担任讲道神师已有44年。教宗方济各2020年11月28日擢升他为枢机，他请求不被祝圣为主教，继续保持司铎的身份。他为各种不同的报纸，包括《罗马观察报》在内，撰写了许多文章而为公众所熟知，在《罗马观察报》上发表的首篇专文是于1976年3月3日。

上主的“召叫”

坎塔拉梅萨出生于阿斯科利皮切诺省（Ascoli Piceno）的科利德尔特龙托（Colli del Tronto），年仅13岁时，即1946年就进入修道院。他讲述说“那时听到上主的召唤，如此清晰从未怀疑过”。他于1958年10月19日晋铎，并开始在洛雷托圣家圣殿从事使徒工作。后来，他在瑞士弗里堡获得神学学位，随后在米兰天主教圣心大学获得古典文学专业文凭后，继续研读新约圣经学和教父学。之后，在圣心大学任基督信仰根源史教授并担任宗教学系主任。1975年至1981年担任国际神学委员会成员，并担任天主教与五旬节派教会交谈代表团成员长达12年之久。

全职讲道神师

1979年，坎塔拉梅萨离开了教职，全心投入服务圣言的使命。若望保禄二世教宗于1980年任命他为教宗府讲道神师，随后本笃十六世于2005年、教宗方济各于2013年均确认了他的这项职务。在将临期和四旬期，他每周都以教宗府讲道神师的身份，为教宗、枢机、主教、神长和修会长上带领默想。他受邀到世界各地许多国家去演讲，也常受其他基督信仰团体邀请。他著书甚广，主要是基督信仰根源史、教父们的基督论、古代教会中的复活节和其它主题。他出版了大量的灵修著作，这主要是在教宗府讲道的结晶。他的许多著作已翻译成了20多种语言。

自2009年以来，坎塔拉梅萨枢机一直住在奇塔杜卡莱（Cittaducale）的慈爱隐修院。

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