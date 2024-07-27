威尼斯双年展圣座展馆继续开放参观、推出新活动

威尼斯双年展圣座展馆持续推出新活动：9月10日将于米兰意大利画廊介绍展馆《目录》，其书序由教宗方济各撰写。

（梵蒂冈新闻网）设于朱代卡（Giudecca）女子监狱的威尼斯艺术双年展圣座展馆不断推出新活动。展馆主题是「用我的眼睛」，教宗方济各曾于今年4月28日亲自到场参观，马尔西利奥艺术（Marsilio Arte）所编撰的《目录》也是该项目的一部分。

展览《目录》9月问世

本届圣座展馆的《目录》将于9月10日在米兰的意大利画廊（Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo）举办介绍会，而且将于9月6日起在各大书局上架。

《目录》开篇便是教宗方济各的序言，圣座文化教育部部长、圣座展馆专员门东萨（José Tolentino de Mendonca）枢机也为此撰文。《目录》中，克雷马斯科利（Marco Cremascoli）的照片展现出在监狱里进行的多个项目，艺术家特勒（Juergen Teller）则捕捉了教宗方济各4月28日历史性访问的画面。在那次意义重大的活动中，教宗会见了监狱服刑人和多名艺术家。朱代卡女子监狱的服刑人依照自愿原则参加了多个工作坊。

《街头观察报》特刊

在卡泰兰（Maurizio Cattelan）与监狱服刑人的合作下，《罗马观察报》的月刊《街头观察报》推出了特刊，刊登服刑人的创作。

9月25日是舞蹈日，届时将以闭门形式演出舞蹈家当贝勒（Bintou Dembélé）女士创作的《过渡仪式——独舞二》（Rite de passage - solo II）的新版本。

电影展的《鸽棚》

此外，在第81届威尼斯国际电影双年展的机会上，9月5日上午11点半将在怡东酒店（Hotel Excelsior）放映一部名为《鸽棚》的感人短片。这部短片在威尼斯女子监狱内拍摄，服刑人特别穿上戏服参与。这部短片让观众沉浸在一段内省之旅中，寻求自由的最深层意义。

这些工作坊和座谈会依循了圣座展馆最初几项活动的路线。此外，服刑人也接受了培育，成为圣座展馆的导览人员，以他们独特的观点陪伴访客同行。

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