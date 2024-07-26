教宗方济各：尊重奥林匹克休战；梵蒂冈运动协会致信：奥运会应具包容性

在巴黎奥运前夕，教宗通过其X账号呼吁“为解决冲突和恢复和睦”而摒弃武器。梵蒂冈运动协会致函那些将参加奥运会和八月底残奥会的选手们：体验并帮助他人体验一个充满激情的时刻，在“更快、更高、更强”之外，还应体现“更团结”的价值。

（梵蒂冈新闻网）游戏有很多种方式。例如战争的游戏，在地球上的许多地方，太多的战争游戏通过杀戮和破坏来发展其“激进主义”。还有大写的“游戏”，即那些曾经使战争平息的运动会。教宗自1月13日以来一直呼吁奥林匹克休战，7月25日上午，他更是通过其@Pontifex账号在X平台上再次提出这一请求：“在世界和平受到严重威胁的时候，我热切希望所有人都能尊重#奥林匹克休战，希望解决冲突，恢复和谐。愿天主光照当权者的良知。”

体育——对话的语言

在奥运会和残奥会前夕，梵蒂冈运动协会致函参赛运动员，也提到了教宗的这一愿望。这些比赛“首先是男人和女人的故事，他们今天无法停止‘碎片化的第三次世界大战’，但他们建议通过体育对话的语言，这种大众化的、所有人都能理解的语言，来实现人类更加和睦相处的可能性。”

伟大的接力

梵蒂冈运动协会继续写道，“永远不走捷径并保持忠诚，奥运会就能成为希望的机会，无论是对于个人还是整个人类的大小问题。是的，奥运会和残奥会可以成为和平的策略和战争游戏的解毒剂。”重要的是体现“体育的真正价值：激情、包容、兄弟情谊、团队精神、忠诚、解救、承诺和牺牲”。要知道“体育不仅仅是胜利或失败，体育是一场从不孤独的生命旅程。”正如教宗在《和平的游戏，奥运会和残奥会的灵魂》一书中所写的那样，这是“生命马拉松中的伟大接力”。

解救的故事

信中继续指出，重要的是接力棒要一手传一手，“确保没有人落单”，并“调整自己的步伐，以配合最后一名选手的步伐”。梵蒂冈运动协会强调，难民队参加奥运会，与奥林匹克休战一起，是“整个体育大家庭在黑暗时期提出的和平建议之一”。信中特别问候那些“每天生活在战争、贫困、不公正、紧张和恐惧中的人们，他们也试图努力通过体育带来的希望坚持下去。教宗方济各相信：正是他们向我们‘讲述救赎、希望和包容的故事’。”

更加亲近

梵蒂冈运动协会最后祝愿，在巴黎奥运会上，最耀眼的金牌应归功于“亲近”的价值。三年前在东京，古老的奥林匹克格言也被更新，在“更快、更高、更强”之后加上了“更团结”。正如我们杰出的“教练”方济各所建议的那样，愿这种风格不仅给奥运会带来创纪录和优异表现的美好情感，还让奥运会成为“亲近”的盛会。

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