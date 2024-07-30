圣座财产管理局2023年收益为4590万欧元

圣座财产管理局公布2023年财务报表：为教宗使命作出了3790万欧元的贡献，资产增加了790万欧元，未造成圣座财产受损或出售机构房产的情况。

（梵蒂冈新闻网）改善资产管理和服务效率：圣座财产管理局（APSA）秉持这些目标公布了2023年财务报表，监管单位已经予以批准。圣座财产管理局2023年的工作成果包括：取得相当于4590万欧元的收益，资产成长了790万欧元，并为支持教宗使命及圣座部会作出了3790万欧元的贡献。此前，2022年的贡献是3227万欧元。

圣座财产管理局主席皮奇诺蒂（Giordano Piccinotti）总主教解释道，为这些果实而奋斗时，我们「坚信必须持之以恒地努力增加收入流、支付各种费用，既不可损害圣座的资产，也不要出售机构房产」。

动产管理

这份财务报表详细阐述了圣座财产管理局的两大领域，即动产管理和不动产管理。就动产管理层面，2023年的盈余相当于2760万欧元。这项管理的操作原则是不投机、低风险，遵守教会社会训导。

圣座财产管理局的投资政策依然是在中长期的风险与收益之间取得适当的平衡。有鉴于经济环境的不明朗，2023年主要采取了防守的态度。

不动产管理

圣座财产管理局直接或经由公司管理在意大利和其它国家的5千多套房产：其中4249套位于意大利境内，依照建筑面积计算，92%在罗马省范围内。就罗马市而言，大部分集中在与梵蒂冈城国比邻的区域，64%的建筑面积位于市中心，19%在邻近区域，17%在郊区。经由公司来管理的不动产则有大约1200套，地点涵盖了意大利各地，以及伦敦、巴黎、日内瓦、洛桑等地。

财务报表显示，房产管理的盈余有3500万欧元，营业收入达7360万欧元。需要强调的是，圣座财产管理局致力于追求更高的目标，精进技术工具，同时也与该领域的专业人士合作，以缩短从房产点交到下一次出租之间的时间。

因此，圣座财产管理局与外部合作，但这合作不涉及动产的直接管理，却仅限于让清空的房产尽快回到市场。

此外，圣座财产管理局也编撰并完善了新的租赁规章，重新定义了所有条件，对租户的行为和责任作出规范。公平市价的计算公式也进行了调整，好能获得更精确、更即时的估值。

圣座财产管理局出租的房产，有19.2%的租金依照自由市场而定，10.4%享有折扣优惠，70.4%免租金。

展望未来

主席皮奇诺蒂总主教阐明，「圣座财产管理局除了全员投入的日常工作以外，也依循教会伦理价值来规划并推动若干改善措施。2023年期间，我们进一步落实了不动产领域现行的管理计划；遵循有关合同的新法规，在采购领域采用了新的管理系统；最后，新的租赁规章编撰完成并生效。未来几年，我们要展开调整资源数量的进程，目的是要实际承担起管理方面的新责任，因为圣座其它机构将它们的不动产管理托付给了圣座财产管理局」。

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