圣座传播部与《诺瓦通讯社》签订合作协议

这项合作协议旨在互换消息，并充实国际新闻提供的内容。

（梵蒂冈新闻网）圣座传播部与《诺瓦通讯社》（Agenzia Nova）签署了一项相互合作协议，目的是交换资讯内容。圣座传播部于2015年由教宗方济各建立，负责管理圣座的整套传播系统，包括《梵蒂冈电台》、《梵蒂冈新闻网》、《罗马观察报》、以及其社交媒体频道和梵蒂冈媒体的资讯平台。

《诺瓦通讯社》是意大利报导国际政治和经济时事的重要资讯来源，也包括有关“国家系统”在国际上反映的讯息，其运作是透过以多种语言的编辑制作、分布广泛的国外记者网络，以及与众多国家通讯社签订的协议。

由圣座传播部部长鲁菲尼（Paolo Ruffini）与《诺瓦通讯社》社长斯奎兰特（Fabio Squillante）签署的协议规定，圣座传播部可在其所有资讯平台上使用《诺瓦》的多媒体新闻消息，而《诺瓦通讯社》也可在其网站和新闻平台上传播《梵蒂冈新闻网》关于教宗、梵蒂冈和天主教会活动的多媒体编辑内容。

圣座传播部编辑主任托尔涅利（Andrea Tornielli）表示：“这项协议将使我们扩大我们关于国际方面的资讯来源，有助于加强我们所提供的新闻内容和深度报导。此时，重要的是寻求关注世界上如此多的艰困局势，对和平、谈判与合作继续秉持信赖。”

《诺瓦通讯社》社长斯奎兰特解释说：“我们对于签订这项协议感到非常高兴。这将使我们能进一步充实我们在众所瞩目的议题上提供的资讯，尤其为了明年庆祝的禧年。我们也认为，这是肯定了《诺瓦》多年来所建立的权威性。”

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