教宗2025年9月祈祷意向：请为我们与一切受造物的关系祈祷
愿我们在圣方济的启发下，可以体验到我们与一切受造物相互依存，它们蒙天主所爱，也值得我们去爱和尊重。
上主，祢爱祢所创造的一切， 在祢的温柔奥秘之外，没有其他。
每一个受造物，无论多么渺小， 都是祢爱的果实，在这世界占有一席之地。
即使是最简单或最短的生命也被祢的关爱所包围。
如同亚西西的圣方济，今天我们也想说： 「吾主，愿祢受赞颂！」
透过创造之美， 祢揭示了自己是良善的源泉。
我们向祢祈求： 请开启我们的眼，好能认出祢， 从祢亲近万物的奥秘中学习， 这个世界远不只是一个等待解决的问题。
更是一项应满怀感恩与希望去默观的奥秘。
请帮助我们在万物中发现祢的临在， 这样，在充分认识这一点时，
我们可以感受并体认到自己对这个共同家园负有责任， 在这里祢邀请我们关心、尊重和保护 各种形式和可能性的生命。
主，愿祢受赞颂！
阿们。
2025 Sep 03, 09:17