教宗促进残疾人士融入梵蒂冈工作团体

在一道由圣座国务卿帕罗林枢机签署的谕令中，教宗良十四世批准圣座劳工局委员会关于接纳残疾人士进入圣座工作团体的决议。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室9月13日公布了一道由圣座国务卿帕罗林枢机署名的谕令，内容关于教宗良十四世批准圣座劳工局委员会关于接纳残疾人士进入圣座工作团体的决议。教宗在2025年8月4日接见帕罗林枢机时，下令颁布这道谕令。

从此刻起，圣座和梵蒂冈城国政府所有单位「秉持接纳的精神」促进残疾人士「融入工作环境」，并且「在必要时候采取适当且特别的措施」，使残疾的状况不妨碍其工作。此条文写在关于员工入职体检时保护人性尊严及其基本权利的规则里。

此外，此道谕令也对《圣座部会总则》第14条进行了相应的调整，此条文与人员的聘用和任命有关。原本的条文规定，应当确认新进人员「健康状况良好」。调整后的条文要求由「梵蒂冈城国医疗卫生局确认其身心状态适合履行职务」。

上述条文的修订立即生效，以促进残疾人士融入梵蒂冈各单位。

