教宗探望奥斯定会士：爱是一切的核心，不要让传教精神熄灭

教宗良十四世与参加奥斯定会修会大会的同会会士在宗座奥斯定学院相聚。教宗鼓励他们重新振奋起在今日“极为需要”的传教使命，并提醒圣召和培育并非照章处理就好的事，而是一场“灵性的旅途”。随后，教宗要求协助青年人看到圣召之美，邀请大家“要忠于福音教导的贫穷”。教宗也特别提到新任总会长：“这是一项艰巨的任务，需要所有人的祈祷。”

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世于9月15日上午前往罗马宗座奥斯定学院，在那与参与奥斯定会第188届修会大会的同会会士相聚。随后，教宗对同会弟兄强调了圣召、培育和爱这三大要点，而其中爱正是一切的核心。教宗叮嘱他们不可忘记几个世纪以来奥斯定会的传教精神，始终要“热情与慷慨”地传教，“关怀当地基督徒团体，并献身于教育和教学，帮助贫穷者，推动社会与爱德事工”。

重新振作传教的精神

关于传教的精神，教宗解释道：“我们每个人都被召叫去履行传教的使命。它要求我们为谦逊、单纯的喜乐做见证，且具备服务的心志，分享我们被派遣之处民众的生活。”教宗鼓励说：“这份传教精神不应熄灭，因为今天极为需要它。我敦促你们要予以重新振作。”

为新任总会长祈祷

教宗还特别提及新任总会长若瑟·法雷尔（Joseph Farrell）神父，他于9月9日当选，接任结束第二任期的莫拉尔（Alejandro Moral Antón）神父。教宗说：“如此艰巨的任务需要我们大家的祈祷。请不要忘记这一点。”

内在的生活并非逃避责任

教宗指出：“修会大会是一次宝贵的契机，能让我们共同祈祷，省思所领受的恩赐、修会神恩的现实意义，以及修会团体所面临的挑战与问题。”教宗随后引用了会祖圣奥斯定关于信仰旅程中内在生活的重要性：“不要离开你的内心，而要回归你自己内，真理居住在人的内心深处。”（《论真正的信仰》，39，72）

圣奥斯定教导的重要内容之一是，内在生活“既不是逃避个人和团体的责任，也不是逃避天主托付给我们在教会和世界内的传教使命，更不是逃避一些迫切问题、难题”。教宗解释说：“回到自己的内心，是为了更有动力和热情走向使命。”“我们回归到修会与奉献生活的泉源，好能将光明带给上主安排在我们人生旅途中的人们。”

一切的核心就是爱

然后，教宗良谈及圣召与培育的主题。教宗首先引用了圣奥斯定的格言：“爱你们将要成为的样子。”对教宗而言，这是“一个宝贵的指示，尤其是为了避免错误地把修会培育想像成一套需要遵守的规则、一些要完成的事情，或是一件直接穿上的成衣”。

教宗接著解释：“一切的核心就是爱。基督徒的圣召，特别是修会圣召，唯有在感受到某种强烈的吸引、一份能滋养并能满足人心的爱时，圣召才会诞生。”因此，首先应关注的是“帮助青年发现圣召的美，并去爱因拥抱圣召而可能成为的自己”。圣召与培育并不是照章处理就好的事，而是一场涉及“整个人生历程的灵性旅途、一场与天主的爱的冒险”。

教宗强调，这份爱也是“极其重要的准则”，即使在神学研究和知识培育层面也亦然。“在认识天主的道路上，人永远不可能仅凭理性和一系列理论就到达天主那里”。

最后，教宗劝勉大家注视“天主圣爱无法言喻的恩典”，以便更圆满地度团体生活和推动使徒工作，把物质、人性和灵性上的财富彼此分享。“让我们忠于福音教导的贫穷，以之为准则来活出我们的一切所是、运用我们的全部所有，包括工具和架构，为我们的使徒使命效劳。”

