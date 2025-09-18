教宗呼吁加沙停火：所有人不可侵犯的人性尊严必须得到尊重

教宗在本月17日周三公开接见活动结束时，向加沙人民表达“深切”的关怀。他再次呼吁停火、释放人质、通过外交途径解决危机，并全面遵守国际人道主义法。

（梵蒂冈新闻网）“我向加沙的巴勒斯坦人民表达深切的关怀，他们继续在恐慌中生活，在难以接受的条件下生存，再次被迫离开自己的家园。”教宗良十四世在9月17日周三公开接见活动中如此表示。

9月16日，以色列军队对加沙城发动了新的大规模军事攻击，命令居民离开这座城市，他们面临著近两年战争以来最猛烈的轰炸。哈玛斯声称，有35万人逃离城市东部，前往加沙城其它地区的流离失所者中心，而另外有17.5万人已经逃离该城市。

教宗在17日周三接见活动中说，“全能的上主吩咐‘不可杀人’（出廿13），在祂和整个人类历史前，每个人始终拥有不可侵犯的尊严，应得到尊重和保护”。

接著，教宗再次呼吁“停火、释放人质、通过外交谈判解决问题，并全面遵守国际人道主义法”。

最后，教宗良十四世吁请“所有人”与他一起“哀切祈祷，愿和平与正义的曙光早日到来”。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html