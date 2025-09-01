教宗三钟经：生活不该争先恐后，教会应是练习谦逊的地方

教宗良十四世在三钟经祈祷活动中省思了主日福音。福音记载，耶稣到法利塞人的家中赴宴时，看见人们争相要坐上首位。教宗指出，教会是永远欢迎所有人的家，其座位不是争夺而来的；我们应当承认我们作为天主子女的尊严。

（梵蒂冈新闻网）谦逊是一种不受自己束缚的自由，当我们真正先寻求天主的国和祂的义德时，谦逊便会油然而生。教宗良十四世8月31日在三钟经祈祷活动中省思主日福音，强调了这一点。

《路加福音》记载，耶稣到一个法利塞人首领的家中赴宴席，发现人们争先恐后要坐上首位。于是，耶稣用一个比喻来描述祂所见的情景，邀请人们去思考（参阅：路十四1、7-14）。

教宗由此鼓励教会成为「所有人练习谦逊的地方。换句话说，教会是永远欢迎所有人的家，其座位不是争夺而来的，而且耶稣仍会在教会内发言，教导我们祂的谦逊与自由」。

让我们被基督的话语所撼动

教宗向信友们强调，主日参与弥撒「为我们也意味著听耶稣说话」，因为「祂乐意作我们的客人，并会向我们描述祂的所见」。教宗敦促众人「停下来省思，让我们被天主圣言所撼动，我们心中的优先事项因而受到挑战。这是自由的经验。耶稣召叫我们拥有的自由」。

再者，福音中争夺首位的情况「今天也会发生」。它不是发生在家里，而是在一些人们认为应该「被关注」的场合，「于是聚会时间最终成了争先恐后的竞争」。因此，我们务必以耶稣的目光来看待彼此，「重新思索我们是如何经常把生活变成了竞争、为了得到一些认可而焦虑不安、毫无意义地互相比较」。

来自天主的尊严和自由

教宗强调，「谦逊」是这段福音事迹的关键词，用以描述自由。「一般来说，自夸的人似乎最在乎的是自己，而就其根本，他相当缺乏自信」。

「但谁若是明白自己在天主眼中极其宝贵，谁若是深深感到自己是天主的子女，他就有一些胜过于自夸的东西，而且有一种自带光芒的尊严。当我们不利用局势、而是学习去服务时，就会不费吹灰之力、不用计谋便到达首位」。

学习作客人及款待客人

此外，教宗也阐明，耶稣赴宴时，「对传统进行严苛诠释」的法利塞人「抱持某种怀疑的态度注视」耶稣。尽管如此，「相遇发生了，因为耶稣真的接近他们，没有当个局外人」，祂「的确怀著尊敬和真诚来作客」，而且避免那不利于「彼此交流」的客套。

教宗对此表示，「款待客人使人的心胸变得更宽大，作客人则要谦逊地进入他人的世界。相遇文化在这些彼此接近的举动中得到滋养」。

