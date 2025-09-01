搜索

2025.08.31 Angelus
教宗
教宗三钟经：生活不该争先恐后，教会应是练习谦逊的地方

教宗良十四世在三钟经祈祷活动中省思了主日福音。福音记载，耶稣到法利塞人的家中赴宴时，看见人们争相要坐上首位。教宗指出，教会是永远欢迎所有人的家，其座位不是争夺而来的；我们应当承认我们作为天主子女的尊严。

（梵蒂冈新闻网）谦逊是一种不受自己束缚的自由，当我们真正先寻求天主的国和祂的义德时，谦逊便会油然而生。教宗良十四世8月31日在三钟经祈祷活动中省思主日福音，强调了这一点。

《路加福音》记载，耶稣到一个法利塞人首领的家中赴宴席，发现人们争先恐后要坐上首位。于是，耶稣用一个比喻来描述祂所见的情景，邀请人们去思考（参阅：路十四1、7-14）。

教宗由此鼓励教会成为「所有人练习谦逊的地方。换句话说，教会是永远欢迎所有人的家，其座位不是争夺而来的，而且耶稣仍会在教会内发言，教导我们祂的谦逊与自由」。

让我们被基督的话语所撼动

教宗向信友们强调，主日参与弥撒「为我们也意味著听耶稣说话」，因为「祂乐意作我们的客人，并会向我们描述祂的所见」。教宗敦促众人「停下来省思，让我们被天主圣言所撼动，我们心中的优先事项因而受到挑战。这是自由的经验。耶稣召叫我们拥有的自由」。

再者，福音中争夺首位的情况「今天也会发生」。它不是发生在家里，而是在一些人们认为应该「被关注」的场合，「于是聚会时间最终成了争先恐后的竞争」。因此，我们务必以耶稣的目光来看待彼此，「重新思索我们是如何经常把生活变成了竞争、为了得到一些认可而焦虑不安、毫无意义地互相比较」。

来自天主的尊严和自由

教宗强调，「谦逊」是这段福音事迹的关键词，用以描述自由。「一般来说，自夸的人似乎最在乎的是自己，而就其根本，他相当缺乏自信」。

「但谁若是明白自己在天主眼中极其宝贵，谁若是深深感到自己是天主的子女，他就有一些胜过于自夸的东西，而且有一种自带光芒的尊严。当我们不利用局势、而是学习去服务时，就会不费吹灰之力、不用计谋便到达首位」。

学习作客人及款待客人

此外，教宗也阐明，耶稣赴宴时，「对传统进行严苛诠释」的法利塞人「抱持某种怀疑的态度注视」耶稣。尽管如此，「相遇发生了，因为耶稣真的接近他们，没有当个局外人」，祂「的确怀著尊敬和真诚来作客」，而且避免那不利于「彼此交流」的客套。

教宗对此表示，「款待客人使人的心胸变得更宽大，作客人则要谦逊地进入他人的世界。相遇文化在这些彼此接近的举动中得到滋养」。

2025 Sep 01, 10:31

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。