教宗：殉道者是世人和睦共处的酵母

信仰的见证人从不诉诸于武力和暴力，而是拥抱福音的软弱与温和。教宗良十四世9月14日傍晚在罗马城外圣保禄大殿与众基督信仰教会和团体一起纪念新近殉道者和信仰见证人，在讲道中强调这一点。适逢教宗生日，礼仪后举行了简短的庆生活动。

（梵蒂冈新闻网）温和抵抗的信仰见证人与日俱增，殉道者虽然在世人眼里是「失败者」，但《智慧书》指出，他们其实「充满著永生的希望」（参阅：智三4）。教宗良十四世9月14日、光荣十字圣架庆日在城外圣保禄大殿与众基督信仰教会和团体代表一起为21世纪新近殉道者和信仰见证人举行纪念活动，并在深入的省思中指出这一点。当天约有4千名信友参加了这个礼仪

福音软弱且温和的力量

永生的希望与禧年的希望相交织，并预示了「没有武装的希望」。教宗表示，「在一个充满仇恨、暴力和战争的世界里，他们的蒙难持续传扬福音」。

「那是一份充满著永生的希望，因为即使他们的肉身遭到杀害，却没有人能平息他们的声音，或者抹去他们献出的爱；那是一份充满著永生的希望，因为他们的见证流传下来，有如善胜过于恶的预言。是的，他们的希望就是没有武装的希望。信仰的见证人从不诉诸于武力和暴力，而是拥抱福音的软弱与温和」。

教宗在十字架前 (@Vatican Media)

爱比死亡更有力量

在进堂咏中，教宗和其他基督信仰教会和团体的代表一起走向圣保禄大殿的祭台。在庆祝光荣十字圣架这一天，教宗跟随著十字架前行，缅怀最近25年为了忠于基督而失去生命的人，例如1980年在举行弥撒时遇害身亡的圣罗梅洛（Oscar Arnulfo Romero）总主教。

聆听了有关真福八端的福音后，教宗在讲道中向在场众人致以「和平的拥抱」。他强调，「这些大胆为福音效劳的仆人和信仰的殉道者明显地表现出『爱比死亡更有力量』」，如同圣若望保禄二世在两千年大禧年所说那样。

献油灯于十字架下 (@Vatican Media)

注视十字架

教宗表示，殉道者是「定睛注视十字架上耶稣的弟兄姊妹」，耶稣在苦架上「为我们展现了天主的真面容、祂对世人的无限怜悯；祂承担起世界的仇恨和暴力，与所有受侮辱和压迫者命运与共」。今天，「在艰难处境和敌视环境中」那个压迫依然存在，男男女女正是在这种背景下继续背著同样的十字架。

他们当中「有女人也有男人，有男女会士也有平信徒和司铎。他们为了忠于福音、正义的使命、宗教自由的奋斗，以生命付出代价」。教宗由此谈到了美国斯坦（Dorothy Stang）修女、伊拉克加色丁礼甘尼（Ragheed Ganni）神父和圣公会托菲（Francis Tofi）修士的事迹。

此外，教宗也引用了2015年3月15日在巴基斯坦拉合尔天主堂遇袭事件中身亡的男孩马西（Abish Masih）的遗愿，也就是他生前在笔记本里写的：「让世界变成一个更美好的地方。」

教宗说：「但愿这个男孩的梦想能激励我们勇敢地为我们的信仰作见证，一起成为世人和平及友爱共处的酵母。」

讲道结束后，礼仪以真福八端为主轴，以不同语言引用几位殉道者的话语。每一端结束时，都在祭台前的十字架下方献上一盏点燃的油灯。

教宗庆生会 (@Vatican Media)

教宗庆生会

圣座新闻室表示，礼仪结束后，教宗在圣保禄大殿的祭衣室问候了其他基督信仰教会和团体的代表。然后，教宗在画作收藏厅与枢机等人交谈，枢机团团长雷（Giovanni Battista Re）枢机在那里向教宗致以生日祝福。

当天适逢普雷沃斯特教宗70岁生日。在简短的庆生会过后，教宗才离开圣保禄大殿，返回梵蒂冈。

