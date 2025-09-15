教宗良首次专访：人有克服仇恨和暴力的潜力

新书《良十四世：世界公民、21世纪的传教士》将于9月18日问世，教宗良十四世为此接受记者艾伦女士的专访，谈及他的角色，以及圣座为和平的努力，并且呼吁对话。教宗指出，同道偕行是极化问题的解药。采访的节录已刊登在美国《十字架报》和秘鲁《商报》上。

（梵蒂冈新闻网）教宗的角色、数不清的公务、和平、对话与同道偕行。教宗良十四世首次接受记者专访时，提及这些要点。教宗也谈到他作为美国人和秘鲁人的身份，以及世界杯足球赛要为谁喝彩。

本次访谈由美国《十字架报》（Crux）记者艾伦（Elise Ann Allen）女士进行，专访节录已于9月14日普雷沃斯特教宗生日当天刊登在十字架报和秘鲁商报（El Comercio）上。全文将随著教宗的传记《良十四世：世界公民、21世纪的传教士》一起于9月18日发行。

在美国与秘鲁之间

教宗首先谈及他的双重归属，即他的出生地美国和他长年传教的秘鲁。他说：「显然，我是个美国人，而且我深切认同自己是个美国人，但我也很爱秘鲁、秘鲁人民，因此那是我身份的一部分。我大半的牧职生涯是在秘鲁度过的，所以拉丁美洲的观点为我来说十分宝贵。」

我正在学习很多事

普雷沃斯特于2025年5月8日当选教宗。他表示，「我前面还有很长的学习曲线」。教宗透露说，到目前为止，牧灵层面对他来说是最简单的，但宗座牧职使他突然成为世界领导人。一切都是公开的：「人们知道我与世界各地许多政府和国家领导人通电话或者会晤的交谈内容。」教宗解释道，在圣座外交角色方面，他也正在学习很多事：「这些是对我来说全新的事⋯⋯。我感到深受挑战，但没有被压垮。」

圣座的外交努力

谈到维护和平的工作，教宗回答了关于乌克兰战争的提问，重申他这几个月多次高声疾呼的呼吁，即：「唯一的答案是和平。」「经历了这些年双方无益的杀戮，我相信，在某种程度上人们必须清醒过来，说出有别的解决办法」。

说到梵蒂冈出面调停冲突的提议，以及接待俄乌谈判的可能性，教宗强调，「从战争之初，圣座就在维持真正中立的立场方面尽了很大的努力」。

要对交战方说「够了！」

对教宗而言，当务之急是众人「要施加足够的压力，对交战方说『够了，到此为止』，以及我们要找出其它办法来解决我们的分歧」。教宗邀请大家「继续怀有希望」。虽然「存在著诱惑」，但是需要「鼓励人们仰望更高的价值」，坚持「以不同的方法行事」。

极化问题与价值观丢失现象

因此，教宗呼吁开启对话。他也在采访中提到国际组织的作用，说：「理论上，联合国应该是个处理许多这些问题的地方。不幸的是，似乎普遍认为，联合国至少在此时失去了让人们进行多边讨论的能力。」

教宗鼓励众人「提醒自己，人类拥有克服暴力和仇恨的潜力」。面对当前的极化问题和价值观丢失的现象，教宗表示，如果我们丢失人类生命、家庭、社会的价值，那么还有什么是重要的？

接著，教宗指出，「工人阶级的薪资水平与最富裕者所收到的金钱之间的鸿沟愈加严重」：「60年前，首席执行官（CEO）的收入大概是工人的四到六倍，根据我所看到的最新数据，首席执行官与普通工人的薪资已经相差6600倍了」。

说到这里，教宗表明，他看到了一条新闻说，美国企业家、特斯拉创始人马斯克（Elon Musk）将是全世界首位身价达一万亿美元的富翁。教宗问道：「那意味著什么，以及那算是什么？如果那成了唯一有价值的事，那么我们就有大麻烦了。」

同道偕行是问题的解方

此外，教宗也在这次采访中畅谈同道偕行的概念。他指出，这「意味著教会里的每个成员都通过祈祷、省思、通过进程来发出声音、发挥作用」。「有些人觉得，那对自己构成威胁」。「有时候，主教或司铎会感觉到，『同道偕行削弱我的权威』。」

对此，教宗阐明，同道偕行是在描述「我们能如何聚在一起、作为团体、寻求教会共融」。教会的重点不是「制度上的圣统制」，而是「我们同在」的观念。这种态度能「教导当今世界许多事」。「这不是把教会变成某种民主式管理，因为如果我们看看今日世界的许多国家，民主不见得是每件事情的完美解决方法」。相反地，这关乎尊重、理解教会的本质和生活，而且说：「我们应该携手做这件事。」

2026年世界杯足球赛

访谈也触及2026年世界杯足球赛。艾伦问说：「您要为谁喝彩呢？」教宗答说：「好问题。我或许会为秘鲁喝彩，这纯粹是出于情感关系⋯⋯。我也是意大利的大球迷。众所周知，我是白袜队球迷，但是作为教宗，我为所有球队喝彩。」

