教宗：愿乌克兰常保持活泼的望德

教宗良十四世在致塞佩枢机的信函中，邀请大家为正在受战争蹂躏的乌克兰祈求和平的恩典。9月6日，塞佩枢机将代表教宗在利沃夫出席哈利奇教省总主教区成立650周年庆典。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世今年7月任命那不勒斯荣休总主教塞佩（Crescenzio Sepe）枢机为特使，代表他于9月6日在利沃夫（Leopoli）出席哈利奇教省总主教区（Metropolia di Halić）成立650周年庆典。为此，教宗致函塞佩枢机，希望塞佩枢机能够把他的爱和关怀带给“所有参与此庆典的基督徒和善心人士”。

在这封用拉丁文写成的信函中，教宗指出，“乌克兰正在经历极其艰难的时期”。值此时刻，教宗邀请乌克兰教友“用心去遵守爱的诫命，不论是在家庭，还是在公共生活中”，并“在日常生活中培养活泼的望德”，同时“恳切地向天主祈求和平的恩典”。

哈里奇教省总教区成立于650年前，后来改名为天主教拉丁礼利沃夫总教区。庆祝典礼将在利沃夫的圣母升天主教座堂举行。

