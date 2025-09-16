教宗主持禧年祈祷礼仪：在坚定扎实的信德中找到安慰

教宗良十四世为禧年安慰活动主持祈祷礼仪，邀请所有生活艰难或失去挚爱的人常怀信德，不让伤痛滋生暴力，却要并发出宽恕之爱。

（梵蒂冈新闻网）大约9千名朝圣者于9月15日痛苦圣母瞻礼聚集在圣伯多禄大殿参加禧年安慰活动。此活动特别面向所有生活艰难、失去挚爱或者格外痛苦的人。为此，教宗良十四世于当天傍晚5点为朝圣者主持祈祷礼仪。

两名作见证的妇女在礼仪中讲述了她们痛失挚爱的经历。美国妇女佛利（Diane Foley）的儿子于2014年遭自称伊斯兰国的恐怖份子杀害，这名母亲分享了她的信仰历程，以及如何与凶手修和的经验。意大利妇人蒙塔尼诺（Lucia Di Mauro Montanino）的丈夫在那不勒斯做保安时，惨遭少年帮派份子杀害，但她强忍著悲痛去监狱陪伴凶手成长，试图打破暴力的恶性循环。

教宗在讲道中表示，面对战争和日常生活中的悲苦，人们需要安慰和慰藉。「在黑暗时刻，天主不会让我们孤独无助。相反地，正是在逆境中，我们更加应该对从不遗弃我们的救主充满希望」。

教宗指出，受苦的人希望从他人身上找到安慰，却往往失望。「这时候或许只剩下眼泪，甚至是流不完的眼泪」。教宗鼓励大家不要以眼泪为耻，因为「眼泪是一种语言，它表达出受伤心灵的深切情感。眼泪是央求怜悯与安慰的无声呐喊」，更重要的是它能「释放并净化双眼、情感和思想」。眼泪这种语言表达出「我们的人性虽然软弱并受到考验，但它蒙召得到喜乐」。

在痛苦中，我们或许会问，天主为何让邪恶存在。对此，教宗邀请众人以圣经来帮助自己从质疑进入到信德。「在圣咏中，质疑成了抗议、埋怨，以及呼求天主赐下祂所许诺的正义与和平。在教会内，我们寻求耶稣，祂是天主来接近我们的桥梁。因此，当我们的信德扎实且坚定时」，我们便会得到安慰。

接著，教宗指出，佛利女士和蒙塔尼诺女士的见证传达了一个道理，即：「伤痛不应该导致暴力。」这是因为爱可以克服仇恨。宽恕让我们在世上预先品尝到天国的滋味，打破恶性循环，并且以天主的慈悲为基础建设正义。

教宗说：「教会的某些成员不幸地让你们受到伤害，她今天与你们一起跪在圣母玛利亚前。愿我们人人都效法圣母那样温柔地守护最弱小者！」

教宗邀请每一个人让天主来安慰自己的伤痛，而不是依靠自己的意志力。「我们那些被死亡姊妹带走的挚爱不会消失在虚无缥缈之间。他们的生命属于上主，耶稣善牧会拥抱他们，将他们紧紧抱入怀中，而且有朝一日会将他们还给我们，使我们有分于永恒的福乐」。

此外，教宗也提到我们时代的集体苦难，例如：暴力、饥饿和战争，这一切给无数百姓造成极大的痛苦。在这一切磨难中，我们确信，天主必会启发人心来出手相助、给予安慰，并且缔造和平。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html