教宗谴责武器泛滥，为明尼苏达州校园枪击案遇难儿童祈祷

教宗良十四世在诵念完主日三钟经后发出了多个呼吁。教宗特别提及8月27日发生在美国明尼苏达州校园枪击案悲剧，吁请大家为遇难的儿童祈祷，并呼吁停止诉诸武器。

8月27日在美国明尼苏达州一所天主教学校发生一起悲惨的枪击案。一名青年向正在参与课前弥撒的学生开枪，造成两名年仅8岁和10岁的儿童死亡，另有15人受伤，随后这名青年吞枪自杀。

教宗邀请为这些年轻的受害者祈祷，以及为每天去世的无辜孩童祈祷：“我们为发生在美国尼苏达州学校弥撒中悲剧枪击案的受害者祈祷，也为每天在世界各地无数被杀害和受伤的儿童祈祷。”教宗接著表示：“我们恳求天主，终止这场正在淤染我们世界大大小小的武器瘟疫。愿我们的母亲玛利亚，和平之后，帮助我们实现依撒意亚先知的预言：愿众人都把自己的刀剑铸成锄头，将自己的枪矛制成镰刀。(依二4)”

