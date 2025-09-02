教宗良十四世10月礼仪活动安排

教宗礼仪处公布了教宗良十四世10月礼仪活动安排。

（梵蒂冈新闻网）教宗礼仪处9月1日公布了教宗良十四世10月的礼仪活动安排。

在希望的禧年氛围下，教宗良十四世10月将于圣伯多禄广场举行多台弥撒。月初5日、常年期第27主日，教宗将于当天上午10点半在圣伯多禄广场为禧年传教界和移民者活动主持弥撒。四天后，9日星期四，上午10点半，教宗将在圣伯多禄广场为禧年奉献生活庆祝活动主持弥撒。

10月12日主日、常年期第28主日，教宗将于上午10点半在圣伯多禄广场为禧年圣母灵修庆典主持弥撒。

10月19日主日，常年期第29主日，在世界传教节当天，上午10点半，教宗将在圣伯多禄广场为7位真福举行封圣大典。在这7位真福中有两位殉道者，他们是：亚美尼亚的总主教马洛阳（Ignazio Choukrallah Maloyan），在1915年的灭族屠杀期间死亡；巴布亚新几内亚的平信徒图罗特（Peter To Rot），1945年不顾日本军队的禁令，继续使徒工作而被杀。他将是巴布亚新几内亚的首位圣人。

此外，将荣列圣品的还有波利尼（Vincenza Maria Poloni）修女，维罗纳慈悲修女会的创始人；马蒂内斯（Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez）修女，耶稣婢女会的会祖；特龙卡蒂（Maria Troncatti）修女，母佑会的成员。

还有两位平信徒也将荣列圣品，一位是委内瑞拉人埃尔南德斯（José Gregorio Hernández Cisneros），在俗方济各会的成员，被称为“穷人的医生”，他不只为穷人治病，甚至为他们支付医药费；另一位是隆哥（Bartolo Longo），庞贝玫瑰经圣母朝圣地的创建者，在意大利，甚至在全世界深受爱戴。

10月26日主日、常年期第30主日上午10点，教宗将在圣伯多禄大殿为世界主教会议工作小组和各类参与机构主持禧年弥撒。这些小组或成员隶属于司铎咨议会、牧灵委员会、经济委员会。

最后，10月27日星期一，下午5点半，教宗将在圣伯多禄大殿为宗座大学的学生主持弥撒。

