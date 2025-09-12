教宗：主教是勇敢宣讲福音的仆人

近一年获祝圣的主教本月份在梵蒂冈参加新主教培训课程。教宗良十四世指出新主教们当下面临诸多文化与社会的挑战，并强调务必要根据不同的情况，秉持多样且有创意的使徒风格来履行牧职。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世于9月11日在世界主教会议厅接见了参加新主教培训班的主教们。这192位来自五大洲的主教们在过去一年内新被祝圣，从9月3日起在梵蒂冈参加由圣座主教部和圣座福音传播部共同举办的新主教培训班。教宗在对话的气氛中接见了他们，讲话内容围绕著主教的身份。教宗表达了他自己，以及其他被选为主教者的心声：“或许你们当中有人仍在问：为什么是我蒙拣选？至少我自己现在这样问。”

主教是天主和祂子民的仆人

教宗首先提醒在场的主教们一件既简单却并非理所当然的事：“你们所领受的恩赐不是为了你们自己，而是为了福音事业而效劳。主教是仆人，主教蒙召为天主子民的信仰而服务”。

教宗指明，要成为福音的宣讲者，必须具备“内在的自由、神贫，以及那出自爱的服务意愿，以此来实现跟耶稣一样的选择”。这样的行事方式不是在权势上表现出来，而是在“天父的爱中，是祂召叫我们与祂共融”。随后，教宗良引用方济各教宗多次提到的：“我们唯一拥有的权威就是服务，一种以谦卑为本的服务。”

关切现况的关怀风格

关于谦卑、关怀的服务，教宗良再次引用方济各教宗的话，重申关怀天主子民的方法是“张开我们的双手去抚慰与安慰；传扬福音的圣言，而非我们自己的话语，以此为世界傅上油膏；以及我们的心要与弟兄姐妹们同忧苦共喜乐”。教宗良邀请大家自问“做天主子民信仰的仆人”是什么意思。

“我们的牧职依照基督的肖像根植于服务的精神。拥有这种认知固然是重要且必要的，但仍不足够。我们在履行牧职时，还需要秉持使徒的风格，在牧灵关怀和管理上采取不同的形式，怀著宣讲福音的渴望，并且根据你们将要面对的具体情况，运用多样且富有创意的方式。”

主教们面对的挑战

随后，教宗的目光转向当下，邀请主教们关注信仰危机和传播信仰的困难。教宗指出，这些现况“邀请我们重新找回热情与勇气去宣讲福音”，同时也不应忘记“那些看似远离信仰却回来叩响教会大门的人，以及在灵修上有所渴求，但在常见的牧灵建议中，找不到合适语言和形式的人”。

教宗还强调，“此外，我们也不应该忽视其它涉及文化与社会层面的挑战，这些挑战与我们每个人息息相关，尤其影响到某些地区”。例如：战争与暴力的悲剧、贫穷者的痛苦、人类对手足情深与世界团结的渴望，以及攸关生命价值的伦理挑战等。

与民同在的牧人

对教宗良来说，教会的使命十分明确：教会应当关怀、接近所有人，时刻准备著分担众人的痛苦、与他们一同喜乐。教宗勉励新主教们说：“教会派遣你们作有爱心、细心的牧人。这样的牧人懂得与人分享旅途、疑问、焦虑和希望，并且渴望成为司铎和信仰内弟兄姊妹的引导者、父亲与弟兄。”

最后，教宗承诺为他们祈祷。“但愿你们永不缺乏圣神的风，也愿你们蒙祝圣的喜悦，如同芬芳的香气，飘散到你们将要服务的人身上”。

