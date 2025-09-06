教宗为愿祢受赞颂庄园主持启用礼：我们蒙召照料万物

教宗良十四世在冈道尔夫堡为愿祢受赞颂庄园主持启用仪式，称该庄园有如「希望的种子」，为生态皈依树立榜样。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世9月5日周五下午在罗马近郊冈道尔夫堡为愿祢受赞颂庄园主持启用仪式。该项目最初是方济各教宗的构想，它融合了灵修、教育、历史、大自然、艺术和可续持发展的创新，见证出教会致力于照料受造界和最弱小者。

教宗当天下午从庄园的大门进入，受到职员们的热烈欢迎。他走在林荫大道上，问候职员及其家属，然后搭上敞篷电动车。电动车是该项目致力于可持续交通的记号。

教宗先造访了庄园内历史悠久的圣母小花园，他今年7月初在那里首次以照料受造界弥撒经文主持了感恩祭。教宗跪在圣母像前祈祷片刻，然后继续驱车穿越花园和古迹，在多处停下来问候园丁及其家属，感谢他们照顾庄园和里面的3千多种植物。

接著，教宗停留在水池前喂锦鲤鱼，欣赏池内的睡莲和花园美景。看到花园里用多种植物拼成的宗座牧徽及格言，教宗便走上台阶，仔细观赏图案。到了运用生物动力法经营的葡萄园，教宗下车问候农场工人，降福动物，其中包括几匹骏马。这一切彰显了整体生态要同时照顾受造物和人。

在玻璃温室里的圣道礼仪

当天最重要的活动便是庄园的启用典礼。教宗来到一座新建的玻璃温室，它是一栋实现净零能源消耗的多功能建筑，发挥该庄园的心脏作用。它也是愿祢受赞颂高等培育中心的总部，用于举办以生态可持续发展为主题的各种活动。教宗在那里主持圣道礼仪和降福仪式，歌唱家安德烈·波切利和他的儿子则以歌声伴随著众人的祈祷。

教宗在讲道中省思了礼仪选读的福音章节（参阅：玛六26-33），重申耶稣邀请我们「仰观天空的飞鸟」、「观察田间的百合花」。教宗说，每个受造物都在天主的计划中扮演了重要且独特的角色，而且天主看了认为样样都好（参阅：创一1-29）。

「照料受造界真的是每一个人的圣召。」教宗强调了这点，并指出，「我们是受造界中的受造物，而非造物主」。

因此，愿祢受赞颂庄园旨在实现「天主化工的保护者」这项使命（参阅：《愿祢受赞颂》通谕，217号）教宗阐明，这是一项「艰辛却美妙、迷人的任务」。

与此同时，「愿祢受赞受庄园也是希望的种子，方济各教宗将它当成遗产留给了我们」。那颗种子会「结出正义与和平的果实」（《第十届照料受造界祈祷日文告》）。

为万物祈祷

礼仪结束之际，众人齐心为万物祈祷，恳求天主唤醒每个人的感激之情，启发领导者去促进公共福祉，让世人更加下定决心去保护生命，并且为「正义、和平、爱与美的国度」做准备。

