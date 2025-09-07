教宗良十四世封圣弥大典撒讲道全文

“皮耶·乔治和卡洛二人，都通过简单而人人可行的方式培养了对天主与弟兄的爱：每日参与弥撒、祈祷，尤其是朝拜圣体”。教宗良十四世在封圣大典上强调了这两位年轻人在平凡的日常生活中走成圣道路的秘诀。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世9月7日主日在圣伯多禄广场主持封圣大典，宣布两位青年的楷模弗拉萨蒂和阿库蒂斯为圣人。以下是教宗在封圣弥撒大典中的讲道全文：

亲爱的弟兄姐妹们，

在第一篇读经中，我们听到一个提问：“（上主，）祢若不赐予智慧，从高天派遣祢的圣神，谁能知道祢的旨意？”（智九17）。我们是在两位真福青年皮耶·乔治·弗拉萨蒂（Pier Giorgio Frassati）与卡洛‧阿库蒂斯（Carlo Acutis）被册封为圣人之后听到这句话的，这实在是天主的圣意。事实上，在《智慧篇》中，这句话正是出自一位和他们一样的年轻人，撒罗满王。他的父亲达味去世后，撒罗满意识到自己拥有许多东西：权力、财富、健康、青春、美貌、王国。然而，正是因为拥有如此丰富的条件，他心中涌起了一个提问：“我该怎么做才能不失去任何东西？”他明白，找到答案的唯一途径就是向天主祈求更大的恩赐：祂的智慧，以便了解祂的计划并忠实地遵循。他意识到，只有这样，每件事才能在天主的宏伟计划中各得其所。是的，人生最大的危险就是偏离天主的计划而虚度光阴。

在福音中，耶稣也向我们讲述了一个需要全然投入的计划。祂说：“若不背著自己的十字架，在我后面走，不能做我的门徒。”（路十四27）；又说：“你们中不论是谁，如不舍弃他的一切所有，不能做我的门徒。”（同上33）。祂召叫我们毫不犹豫地投入祂向我们提出的冒险，以那来自祂圣神的智慧和力量前行；而我们只有在摆脱自我、放下我们所执著的事物与观念，聆听祂的话语时，才能回应这个召叫。

历代以来，许多青年都要面对这样的抉择。想想亚西西的圣方济各，他像撒罗满一样，年轻、富有，渴望功名利禄。为此他奔赴战场，期盼被封为骑士，满载荣誉。但在途中，耶稣显现给他，使他反思自己正在做的事。他回到内心深处，向天主提出一个单纯的问题：“主啊，祢要我做什么？”从那一刻起，他转变方向，开始书写一段全然不同的历史：那就是我们熟知的、光辉灿烂的圣德史。他为追随主而放下一切（参见：路十四33），选择贫穷的生活，把对弟兄的爱，尤其是对最弱小者的关怀，置于父亲的黄金、白银和华美锦缎之上。

我们还能提到多少圣人圣女啊！有时我们把他们描绘成伟大的人物，却忘记了，他们的一切，其实都是从年轻时对天主回答的一个“是”开始的，他们全然奉献了自己，毫无保留。圣奥斯定曾讲述过，在他人生的“曲折纠结的十字路口”，内心深处有个声音对他说：“我要的是你。”就这样，天主为他开启了一个新方向、一条新道路、一种新的逻辑，使他的人生毫无虚度。

在这样的背景下，今天我们注视圣皮耶·乔治·弗拉萨蒂和圣卡洛‧阿库蒂斯：一个是二十世纪初的青年，一个是当代的少年，两人都深爱耶稣，并随时准备为祂奉献一切。

皮耶·乔治通过学校和教会团体，如公教进行会、圣味增爵济贫会、意大利大学生联合会（FUCI）、多明我会第三会，遇见了主，并在祈祷、友谊和爱德中，以基督徒的生活喜乐作了见证。他的朋友们常看到他推著满载救济物资的小车穿梭于都灵街头，便戏称他为“弗拉萨蒂运输公司”！即使在今天，皮耶·乔治的生命为平信徒的灵修生活仍是一盏明灯。对他来说，信仰从不是一种私人的虔敬：在福音力量的推动下，以及对教会团体的归属感，他慷慨地投身社会，在政治生活中发挥作用，并热忱地服务于穷人。

至于卡洛，他是在家庭中遇见耶稣的，这要归功于他的父母安德肋（Andrea）和安多尼娅（Antonia）——今天他们与两个孩子芳济加（Francesca）和弥额尔（Michele）也在场——，然后在学校里，尤其在堂区团体内举行的圣事中，也遇见了耶稣。他就是这样成长的，在童年和少年时期自然地将祈祷、体育、学习和爱德融入日常生活。

皮耶·乔治和卡洛二人，都通过简单而人人可行的方式培养了对天主与弟兄的爱：每日参与弥撒、祈祷，尤其是朝拜圣体。卡洛常说：“面对太阳，人会晒黑；面对圣体圣事，人会成为圣人！”他还说：“忧伤是注视自己，喜乐是注视天主。皈依无非就是将目光从低处转向高处，只需一个简单的眼神转动。”对他们来说，另一件至关重要的事就是常办告解。卡洛写道：“我们唯一真正需要害怕的就是罪。”他惊叹道——这些都是他的话——“人们对自己身体的美丽那么在意，却不关心自己灵魂的美丽。”最后，两人都对圣人和圣母怀有极大的敬爱，并慷慨实践爱德。皮耶·乔治说过：“在穷人和病人的身边，我看到一种我们没有的光。”他称爱德为“我们信仰的根基”，并且像卡洛一样，尤其通过具体的小行动来实践爱德，往往是默默无闻的，正如方济各教宗所称的那种“‘邻家’的圣德”（《你们要欢喜踊跃》宗座劝谕，7号）。

即便疾病侵袭，夺走了他们年轻的生命，这也没有阻止他们去爱、去把自己奉献给天主、去赞美祂，并为自己和众人祈祷。皮耶·乔治有一天说过：“死亡的那一天将是我生命中最美好的一天”；而在他最后一张照片上，他正攀登兰佐山谷的一座高山，面容朝向顶峰，他写下：“向上攀登”。同样，更年轻的卡洛也喜欢说，天堂一直在等待著我们，而热爱未来，就是在今天奉献出我们最好的果实。

亲爱的兄弟姐妹们，圣皮耶·乔治·弗拉萨蒂与圣卡洛‧阿库蒂斯，正向我们所有人，尤其是青年人，发出一个邀请：不要虚度此生，而要把它导向高处，使之成为一件杰作。他们用自己的话语鼓励我们：卡洛说过，“不是我，而是天主”；皮耶·乔治则说，“若你以天主为你一切行动的中心，你就必能走到终点。”这正是他们成圣最简单而有力的法则。同样，这也是我们蒙召要追随的见证，好能充分享受生命，并在天国的盛宴中去迎见上主。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html