教宗：协助、接纳、促进是爱德基本且互补的面向

教宗良十四世提醒圣方济各济贫会成员，促进的意义是「不求回报、不强加条件的无私付出」，只愿受惠者在各方面都有所成长，继续他的人生旅途。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世9月1日在梵蒂冈接见了米兰圣方济各济贫善会成员。该善会始于可敬者科尔蒂诺维斯（Cecilio Maria Cortinovis）修士的善心，这位方济各加布遣会士在米兰的一间会院看守门房，对上门求助的穷人动了怜悯的心，便在恩人的协助下开始济贫工作。现在该善会每年为超过3万人提供餐食、衣物、医疗照护和援助。

教宗接见该善会成员时，阐述了他们组织章程所载明的三大幅度，即：协助、接纳和促进。教宗称之为「爱德基本且互补的面向」。

教宗首先解释道，「协助意味著临在于邻人有需要的地方」。因此，该善会成立将近70年以来，为求助者提供了各式各样的服务，其数量和多样性令人叹为观止。例如：食堂、衣物、盥洗设施、门诊、心里援助、工作咨询等等。他们每年照顾的人数超过3万人。

接纳则是「在自己的内心和生活中为他人腾出空间、付出时间、予以聆听、提供支援，并为他们祈祷」。这是「注视双眼、紧握双手」的态度，它「催促我们在各自的生活环境中营造家庭的气氛」。

至于促进的层面，教宗指出，这关乎「无私地付出、尊重人的尊严，以及纯粹为了所遇到的人的益处而照顾他，不求回报、不强加条件，只愿受惠者各方面的潜力都能有所成长，继续他的旅途」。教宗强调，「这正是天主对我们每个人所做的。祂为我们指出道路，提供走这条路所需的一切帮助」，而祂同时也给予我们自由。

教宗最后向在场众人表示感谢，并鼓励他们活出爱德，关注近人的全面福祉。

