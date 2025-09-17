亚美尼亚教会领导人卡雷金二世拜访教宗良十四世

教宗良十四世9月16日在冈道尔夫堡接见了卡雷金二世宗主教。宗主教邀请教宗访问亚美尼亚，也强调了和平的必要性。

（梵蒂冈新闻网）亚美尼亚宗徒教会最高领导人卡雷金二世（Karekin II）宗主教9月16日上午前往冈道尔夫堡教宗夏宫，拜见教宗良十四世。这一次是卡雷金二世自25年前当选后拜访的第四位教宗。

会晤的气氛“友好、亲切，其间讨论了一些教会问题，亚美尼亚宗主教重点谈到阿尔察赫的亚美尼亚人的处境”。埃奇米阿津亚美尼亚宗徒教会驻圣座代表巴萨米安（Khajag Barsamian）总主教向梵蒂冈电台-梵蒂冈新闻网亚美尼亚编辑部门作了上述表示。

巴萨米安总主教继续解释，宗主教邀请教宗访问亚美尼亚。双方在会晤中强调了和平的必要性，正如卡雷金二世所强调的，一种基于正义的和平。

拜访圣部，到方济各教宗墓前祈祷

之后，卡雷金二世宗主教及此行的代表团全体人员来到梵蒂冈，与圣座促进基督徒合一部部长科赫（Kurt Koch）枢机、圣座文化教育部部长门东萨（José Tolentino de Mendonça）枢机举行了会谈。此外，卡雷金二世宗主教也前往圣母大殿，在方济各教宗墓前祈祷，向这位好友致敬意。然后，他在罗马人民救援之母像前停留片刻。

与若望保禄二世签署联合声明

卡雷金二世宗主教于2000年首次前来罗马，当时他刚当选为亚美尼亚宗徒教会最高领导人，应圣若望保禄二世教宗的邀请，出席千禧年庆典。在那次访问期间，双方签署了一份联合声明，为恢复两个教会之间的圆满共融又迈出了一步。

与本笃十六世和方济各会晤

卡雷金二世应本笃十六世的邀请，于2008年5月6日至9日再次访问梵蒂冈，参加教宗主持的大公礼仪。教宗方济各牧职期间，这位亚美尼亚教会领导人与方济各教宗在圣伯多禄大殿主持礼仪，纪念1915年的亚美尼亚人殉道者。在那次礼仪中，方济各教宗宣布纳雷科的圣额我略（San Gregorio di Narek）为教会的圣师。

