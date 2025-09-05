教宗接见以色列总统：尽速在加沙停火，让人道救援进入

在教宗良十四世接见以色列总统赫尔佐格的会晤中，分析中东局势，尤其是加沙悲剧：愿所有人质都获得释放。圣座重申，以巴「两国方案是结束战争的唯一出路」。

（梵蒂冈新闻网）在长年来发生了「无数」冲突的地区，有待建设一个稳定的未来。怀著对加沙「悲惨处境」的特别关注，但愿有关各方能「尽快恢复谈判」，「秉持意愿并做出勇敢的决策」，而且在「国际社会的支持」下，促成「所有人质获得释放，尽速达成长久停火，让人道救援物资安全地进入严重受创的地区，确保全面遵守人道主义法，充分尊重两个民族的合理盼望」。

结束战争的唯一出路

这些是教宗良十四世9月4日上午接见以色列总统赫尔佐格（Isaac Herzog）时的要点。在宗座大楼与教宗的会晤结束后，赫尔佐格总统在圣座国务院与圣座国务卿帕罗林枢机进行了会谈，圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教也在场。圣座新闻室的公告指出，会上分析了「中东的政治和社会形势」，省思要如何「保障巴勒斯坦人民的未来」，并谈论「区域的和平与稳定」。公告强调，圣座重申，以巴「两国方案是结束当前战争的唯一出路」。

圣座与以色列关系

此外，公告也指出，双方「提到在约旦河西岸发生的事，以及耶路撒冷城的重大议题」。他们也谈论了「圣座与以色列关系的历史价值」，以及「关于国家当局与地方教会之间关系的一些议题，格外关切基督徒团体的重要性及其在当地和整个中东促进人类与社会发展的努力，尤其是在教育、增进社会凝聚力和区域稳定方面」。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html