教宗公开接见：圣周六的奥迹，在等待中充满希望

教宗良十四世在本周三的例行公开接见活动中，带领圣伯多禄广场上的信众默想圣周六的奥迹，耶稣安葬于坟墓内。教宗解释，圣周六是一个沉静及喜乐等待的日子，在等待中充满希望。在公开接见活动结束时，教宗感谢大家在他主保日送上的祝福。

（梵蒂冈新闻网）9月17日周三上午，教宗良十四世在圣伯多禄广场举行例行的周三公开接见活动，当天正逢他的主保日，圣罗伯多·贝勒明（St.Robert Bellarmine）纪念日。在要理讲授中，教宗带领信众续进行以“耶稣基督——我们的希望”为主题的系列要理讲授，本次默想的主题是：圣周六的奥迹。

公开接见活动开始后，聚集在广场上的信众首先聆听了选自《若望福音》的章节：“在耶稣被钉在十字架上的地方，有一个园子，在那园子里有一座新坟墓，里面还没有安葬过人。只因是犹太人的预备日，坟墓又近，就在那里安葬了耶稣。”（若十九41-42）

教宗解释，圣周六是一个沉静及喜乐等待的日子，天空仿佛缄默，大地静止不动，但正是在此时，基督信仰最深邃的奥迹得以完成。就如天主在创造了宇宙万物后休息那样，圣子也在完成了救赎工程后安眠，因为祂爱我们爱到底。随后，教宗也邀请我们在日常生活的喧嚣中找到安静与休息的时刻。因为在天主的临在中休憩，能使我们更新自己的心灵，并向祂的恩宠敞开心扉，而静思默想则能使我们更好地向他人传达天主的话语。在这方面，教宗勉励我们可以效法童贞圣母玛利亚，沉浸于圣周六的静默与安宁，信赖天主，永不失去希望。

接著，教宗在问候讲意大利语的信众时，感谢大家在他主保日送上的祝福。最后，教宗对讲中文的人们说：“我向讲中文的人们致以诚挚的问候。亲爱的弟兄姐妹们，你们要孜孜不倦地向天主的爱敞开心扉，好使你们的生命活力充沛。我降福大家！”

教宗良十四世周三公开接见

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html